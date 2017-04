Suso desperdiça pênalti, e Milan perde para Empoli no San Siro

O Milan perdeu para o Empoli, neste domingo (23), por 2 a 1, no San Siro, em Milão, pela 33ª rodada da Serie A. Um dos destaques do time milanês na temporada, o meia-atacante Suso teve atuação apagada e ainda perdeu um pênalti no segundo tempo. Mchedlidze e Thiam marcaram os gols do time de Florença, enquanto Lapadula descontou para os rossoneri.

Com o resultado, o Milan permanece na sexta posição, com 58 pontos, a cinco pontos da Atalanta, quinta colocada. O Empoli, por sua vez, aparece no 17º lugar, com 29 pontos. A equipe azzurra segue na luta contra o rebaixamento.

No próximo domingo (30), às 10h, o Milan irá até a região da Calábria para encarar o Crotone. Já o Empoli receberá o Sassuolo, no estádio Carlo Castellani, no mesmo dia e no mesmo horário do jogo do Milan. Ambas as partidas serão válidas pela 34ª rodada da Serie A.

Empoli surpreende e abre vantagem

O Milan entrou em campo para pegar o Empoli com três mudanças em relação ao dérbi contra a Internazionale, na rodada anterior. Uma mudança para cada setor do time: na zaga, Paletta entrou no lugar de Romagnoli; no meio-campo, Pasalic ganhou a vaga de Kucka; e no ataque, o contestado Bacca ficou no banco para a entrada de Lapadula.

A equipe vermelha e preta de Milão dominou o início de jogo, dominando a posse de bola e encurtando os espaços do Empoli. Suso, finalizando de fora da área, tentou por duas vezes abrir o placar, mas Skorupski evitou o gol. Lapadula também colocou o goleiro do Empoli para trabalhar, ao completar de perna direita um cruzamento de Calaria.

Aos 19 minutos, o Empoli chegou com perigo pela primeira vez. Zapata recuou mal para Donnarumma, El Kaddouri aproveitou a falha do zagueiro milanista e finalizou, para a defeca do arqueiro. Mais tarde, El Kaddouri acionou o jovem goleiro novamente, mas, dessa vez, em chute da entrada da área.

Como o Empoli fechava bem os espaços em sua defesa, o Milan enfrentava dificuldades para infiltrar. Por isso, os chutes de fora da área se tornaram uma arma viável para o time rossonero. Lapadula, Sosa, e Suso tentaram furar a barreira de Skorupski em arremates de longa distância, mas sem êxito. Contudo, quem tirou o zero do placar foi o Empoli. Aos 40 minutos, El Kaddouri cobrou escanteio, e Mchedlidze desviou de cabeça para as redes.

Goleiro do Empoli brilha, e Suso perde pênalti

Na volta do segundo tempo, o Milan teve uma grande chance para empatar o confronto. Skorupski derrubou Pasalic dentro da área, e o árbitro Claudio Gavillucci marcou pênalti. Suso, no entanto, bateu mal, no meio do gol, e o goleiro do Empoli defendeu o arremate com o pé direito. O arqueiro também defendeu o rebote, um chute de Pasalic.

Precisando virar a partida para continuar brigando por Europa League, o técnico rossonero, Vincenzo Montella, tirou o meio-campista Mati Fernández para colocar o centroavante Bacca. Em sua primeira oportunidade em campo, o atacante colombiano perdeu um gol quase debaixo das traves.

Aos 67 minutos, porém, Thiam aumentou a aflição do Milan. O atacante seneganês recebeu passe de cabeça de Maccarone, e estufou as redes de Donnarumma. Logo depois de sofrer o segundo tento, Montella sacou o lateral-esquerdo De Sciglio para colocar o atacante Ocampos. Aos 72 minutos, Sosa descolou um ótimo lançamento para Lapadula, que invadiu a área e finalizou rasteio, no canto direito do goleiro.

Os donos da casa por pouco não levaram o terceiro gol. Maccarone saiu frente a frente com Donnarumma, mas sua finalização subiu, graças a um desvio fundamental do goleiro. Aproximando os acréscimos, o arqueiro do Empoli defendeu uma cabeçada perigosa de Paletta, e Ocampos, na sequência do lance, mandou um balaço no travessão. Mas de nada adiantou a pressão do Milan. O Empoli saiu de San Siro com os três pontos.