Montella lamenta má pontaria dos jogadores em revés do Milan: "Falta um pouco de capricho"

Milan poderia ter terminado a rodada com cinco pontos de vantagem em relação à rival Inter (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Próximo à zona de Uefa Europa League, o Milan perdeu mais uma grande chance de entrar ao G-5 neste domingo (23). Em pleno San Siro, o conjunto rossonero foi derrotado pelo Empoli, por 2 a 1. Mchedlidze e Thiam marcaram para os visitantes, à medida que Gianluca Lapadula diminuiu. Na volta do intervalo, Suso desperdiçou uma cobrança de pênalti, aflorando os nervos do Milan.

O revés tirou a oportunidade do Diavolo de abrir cinco pontos na sexta colocação da Serie A, já que a rival Internazionale perdeu para a Fiorentina, no Artemio Franchi, nesse sábado (22).

Mesmo ressaltando alguns pontos positivos, o técnico Vincenzo Montella lamentou o resultado diante da equipe de Florença, que luta contra o rebaixamento. "Não podemos só ver o resultado e presumir tudo disso. Nos últimos 15 minutos criamos muitas chances e merecíamos ao menos ter conquistado o empate. Nos falta um pouco de capricho na conclusão das jogadas. Mas a equipe fez o que os foi proposto", afirmou o comandante, ao canal Mediaset Premium.

Nesta Serie A, o Milan soma quatro derrotas atuando no San Siro: para Udinese, Napoli, Sampdoria e agora, Empoli

"Estou decepcionado com o resultado, sim. Mas os rapazes tentaram até o fim dar a volta por cima. Nos primeiros 20 minutos tivemos cerca de seis finalizações a gol, e mais cinco fora da meta do adversário. Depois disso perdemos a intensidade. Depois do intervalo evoluímos, mas podíamos ter feito mais. Tivemos bons momentos, mas o resultado foi realmente ruim", acrescentou.

Montella ainda 'exaltou' o goleiro titular do Empoli, Lukasz Skorupski, que pegou a cobrança de pênalti do meia-atacante Suso: "Eu esperava que ele fosse marcar. Em Doha (na Supercopa Italiana) ele bateu de maneira similar e a bola entrou. Devemos levar em conta também o mérito de Skorupski, que tem pés enormes. Só nos resta lamentar. A corrida pela Europa será decidida na última rodada, então não podemos desanimar com esta derrota", ressaltou.

O comandante ainda falou sobre a reclamação do goleiro Gianluigi Donnarumma com o árbitro, em relação à quantidade de paradas durante a partida. "A arbitragem agiu corretamente. Infelizmente aqui na Itália as equipes sabem como perder tempo", concluiu Montella.

Na sexta colocação com 58 pontos, o Milan volta a campo no próximo domingo (30), para visitar o antepenúltimo colocado Crotone, no estádio Ezio Scida, pela 34ª rodada da liga.