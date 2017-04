Classificada na Champions, Juventus goleia Genoa e fica mais próxima do hexa

Após se classificar para as semifinais da Uefa Champions League na última quarta-feira (19), a Juventus deu mais um passo para conquistar o hexacampeonato italiano. Neste domingo (23), a Vecchia Signora goleou o Genoa, por 4 a 0, no Juventus Stadium, em Turim, pela 33ª rodada da Serie A.

A equipe bianconera iniciou o caminho para o placar elástico com um gol contra do zagueiro Muñoz. Aos 17 minutos, Higuaín levantou bola para a área, Marchisio desviou, e o defensor tocou para o fundo das redes. A Juve voltou a marcar logo em seguida. Dybala tabelou com Khedira dentro da área e bateu no contrapé do goleiro.

Antes de terminar o primeiro tempo, os donos da casa guardaram o terceiro. Mandzukic jogou bola na área, a defesa afastou, e o próprio jogador croata conferiu o rebote, chutando no canto esquerdo de Lamanna. Bonucci, aos 64 minutos, deu números finais à partida: Dybala cobrou falta, o zagueiro saiu por trás dos jogadores do Genoa e emendou às redes.

Ex-alvo do Milan, Rodrigo Bentancur é anunciado pela Juventus

Com a vitória, a Juventus abre 11 pontos na ponta da Serie A faltando cinco rodadas para o término do campeonato. A Roma, vice-líder com 72 pontos, entra em campo nesta segunda-feira (24) para visitar o Pescara. Já o Genoa figura na 16ª posição, com 30 pontos, a seis do Crotone, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

A Juventus voltará a campo na próxima sexta-feira (28), onde irá até Bérgamo para enfrentar a Atalanta, sensação do certame, às 15h45. O time de Gênova, por sua vez, receberá, no Luigi Ferraris, o Chievo, às 10 do domingo (30) que vem. Ambos os jogos serão válidos pela 34ª rodada da liga.