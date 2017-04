Roma confirma Ramon Monchi, ex-Sevilla, como diretor esportivo para próxima temporada

Monchi celebra conquista de sua última Uefa Europa League com o Sevilla; foram cinco no total (Foto: Juan Ignacio Lechuga - VAVEL)

A Roma terá um novo diretor esportivo para a próxima temporada. Depois de dispensar Walter Sabatini e apontar Frederic Massara como interino, os giallorossi confirmaram, nesta segunda-feira (24), a contratação de Ramon Rodríguez Verdejo, mais conhecido como Monchi. O espanhol passou 17 anos de sua carreira no Sevilla, clube pelo qual fez um excelente trabalho, sendo responsável pelas contratações de Dani Alves, Carlos Bacca e Ivan Rakitic, entre outros negócios que renderam grande lucro à agremiação.

Além disso, Monchi também conquistou nove títulos enquanto esteve à frente da direção esportiva do Sevilla, incluindo cinco taças da Uefa Europa League, duas Copas do Rei e duas Supercopas: uma espanhola e uma europeia. O dirigente foi apresentado por James Pallotta, presidente do clube italiano, que demonstrou sua alegria em contar com o novo "reforço".

"Queria dar as boas-vindas à nossa família para Monchi, em nome de toda a equipe da Roma. Queremos construir uma longa e frutífera relação, enquanto começamos uma nova era no clube. Não podia estar mais feliz com esse acerto, já que Monchi é considerado uma das maiores mentes do futebol", afirmou o mandatário, responsável por fazer o novo diretor esportivo assinar um contrato de quatro anos de duração. O acordo ainda possui uma opção de renovação automática por mais um ano.

Monchi já posou com o escudo do novo clube (Foto: Divulgação / AS Roma)

Em sua apresentação, Monchi seguiu o padrão e agradeceu a nova oportunidade, em seu primeiro trabalho longe do Sevilla: "Queria agradecer ao presidente Jim Pallotta e toda a direção executiva da Roma por me dar essa oportunidade. Esse é um projeto interessante e planejo servir os torcedores, a comissão técnica e os jogadores por muitos anos", garantiu.

Para que se haja noção do potencial que Monchi traz consigo, algumas de suas melhores contratações geraram lucros absurdos para o Sevilla. O brasileiro Dani Alves foi contratado junto ao Bahia por apenas € 500 mil, sendo revendido ao Barcelona por uma quantia de € 38 milhões. Hoje no Atlético de Madrid, Gameiro foi contratado por € 7,5 milhões. Depois de três temporadas, deixou o clube pelo preço de € 32 milhões. A contratação traz uma nova esperança para que a Roma, depois de quatro temporadas à sombra da Juventus, consiga assumir o papel de protagonista na Itália.