El Shaarawy tem noite de garçom, Roma goleia e rebaixa Pescara

A Roma teve uma noite de gala no Adriático, nesta segunda-feira (24), ao golear o Pescara pelo placar de 4 a 1, com destaque para a grande atuação do italiano Stephan El Shaarawy, responsável por três assistências para os gols romanistas. Se a partida foi uma das melhores da equipe giallorossa no ano, a derrota consumou o rebaixamento matemático do Pescara, lanterna da Serie A, com apenas 14 pontos conquistados.

Apesar de ter sido melhor e praticamente impor um jogo de ataque contra defesa durante todo o primeiro tempo, a Roma só conseguiu abrir o placar aos 43 minutos, com gol de Strootman. Um minuto depois, foi a vez de Nainggolan ampliar. Os dois gols seguintes vieram no segundo tempo. Com dois minutos da etapa final, Salah bateu colocado e marcou um belíssimo gol. O egípcio ainda balançou as redes mais uma vez, depois de aproveitar contra-ataque muito veloz, ao lado de El Shaarawy. Já nos últimos minutos, Benali descontou para os donos da casa, no último esforço do time.

Com a vitória, os giallorossi mantiveram a vantagem da líder Juventus em dez pontos. Na segunda colocação, a Roma ainda fica quatro pontos à frente do Napoli, rival direto na briga pelo vice-campeonato italiano. Enquanto os romanistas ainda podem sonhar com o título, o Pescara já se conforma com a realidade de disputar a Serie B na próxima temporada. Amargando a lanterna, o clube não pode mais se salvar do rebaixamento.

Roma pressiona desde o início e é recompensada no fim da primeira etapa

O primeiro tempo foi um trabalho de ataque contra defesa, do início ao fim. Logo aos dois minutos, a Roma chegou a abrir o placar, com Salah. No entanto, depois da comemoração, a arbitragem anulou o gol, em lance duvidoso, depois de cruzamento de El Shaarawy e desvio de Dzeko. O Pescara conseguiu responder pouco depois com Bahebeck, que bateu de fora da área, viu a bola bater na zaga e por pouco não acabou encobrindo o goleiro Szczesny. Ainda antes dos dez minutos, Rüdiger fez boa jogada pela direita e fez excelente cruzamento para o Faraó, que tentou bater de canhota, mas mandou por cima.

Em mais uma boa chegada, Nainggolan levantou a bola na cabeça de Dzeko, que colocou no contrapé de Fiorillo, mas acabou errando a finalização. Até a defesa do Pescara parecia facilitar as coisas para os giallorossi. Bovo e Coda falharam e o camisa 9 romanista apareceu bem nmais uma vez, sendo abafado pelo goleiro adversário na hora da finalização. A cada jogada ofensiva, uma nova chance. Aos 20, Nainggolan recebeu grande lançamento de Paredes, dominou com estilo e soltou uma bomba que acertou o travessão. Foi a quinta finalização da Roma no jogo, contra apenas uma do Pescara.

Por duas vezes, o time da casa apareceu no ataque aproveitando a velocidade de Bahebeck, que caía pela ponta-canhota, mas acabou parando duas vezes em boas saídas do gol de Szczesny. A insistência romanista acabou por dar resultado nos últimos minutos da primeira etapa. Aproveitando grande lançamento de Paredes, El Shaarawy venceu a defesa na velocidade e serviu Strootman, que só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio. Logo depois, em mais uma jogada de velocidade, Salah venceu a marcação e cruzou para Dzeko, que esperou a chegada de Nainggolan e rolou para o belga marcar mais um, ainda na primeira etapa.

Salah marca duas vezes e Dzeko deixa campo esbravejando contra Luciano Spalletti

A história da primeira etapa se repetiu: com dois minutos de jogo, Salah mandou a bola para o fundo do gol, mas dessa vez o gol foi legal. El Shaarawy recebeu pela canhota, fez o cruzamento na medida para o egípcio, que bateu colocado e marcou um belo gol. Pouco depois, Edin Dzeko teve uma boa oportunidade de se isolar na artilharia da Serie A, mas acabou sendo travado por Cesare Bovo, após receber boa assistência de Salah, já dentro da área.

O Pescara teve sua melhor oportunidade na partida logo após, mas Szczesny evitou o gol. No contra-ataque depois do escanteio cedido pelo camisa 1 romanista, Salah e El Shaarawy fizeram tabelinha em velocidade alucinante e o egípcio ficou responsável por marcar o quarto gol romanista no jogo. Com pouca movimentação dentro de campo, foi possível perceber que o bósnio Edin Dzeko, ao ser substituído por Grenier, não gostou nada da alteração e desceu direto para os vestiários, sem cumprimentar o treinador Luciano Spalletti.

Aos 30 minutos do segundo tempo, Caprari recebeu pela ponta-esquerda e bateu colocado. Parecia que o jogador marcaria um golaço, mas Szczesny voou e tirou com a ponta dos dedos. Com ritmo reduzido, o Pescara acabou marcando seu golzinho de honra. Zampano recebeu pela direita, driblou o brasileiro Juan Jesus e acertou bom cruzamento para que Benali, livre, completasse para o gol. Os donos da casa só não fizeram mais um porque a trave impediu. Em cobrança de falta, Biraghi bateu muito bem, mas carimbou a trave esquerda do gol adversário.