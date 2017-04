Marchisio acredita em Tríplice Coroa da Juventus nesta temporada

Google Plus

Para Marchisio, a Juventus pode encerrar a temporada com o Triplete (Foto: Valerio Pennicino/Getty Images)

Em entrevista concedida ao canal Premium Sport, o volante Claudio Marchisio afirmou que a Juventus precisa acreditar na possibilidade de uma temporada histórica, erguendo a taça nas três competições mais importantes do calendário: Serie A, Copa Itália e Uefa Champions League.

Com oito pontos de vantagem para a vice-líder Roma na liga italiana a apenas cinco rodadas para o encerramento do certame, o sexto scudetto consecutivo parece bem encaminhado. Na Copa Itália, o time de Turim está classificado para a final, onde enfrentará a Lazio, no dia 2 de junho, na capital italiana. Já na Champions, a equipe enfrentará o Monaco nas semifinais.

"Considerando a vantagem que temos na Liga, com a semifinal da Champions League a disputar e a final da Copa Itália, nós estamos convictos de que podemos fazer isso [conquistar a Tríplice Coroa]", afirmou o meia.

O tão sonhado Triplete quase foi alcançado na temporada 2014/2015, quando a Juventus conquistou Copa e Serie A, e chegou à decisão da maior competição do continente, mas terminou derrotada pelo Barcelona de Messi, Suárez e Neymar.

Presidente da Federação endossa luta por Triplete

De acordo com Carlo Tavecchio, presidente da FIGC (Federação Italiana de Futebol, em tradução livre), a Vecchia Signora tem totais condições de conquistar o Triplete, mas não pode subestimar o Monaco, adversário na semifinal da Champions League.

"É um jogo complicado e não podem encará-lo do jeito errado, uma vez que os franceses estão sedentos pela vitória. Eu continuo acreditando que os comandados de Massimiliano Allegri, graças à experiência e qualidades que possuem, têm tudo para avançar.", afirmou Tavecchio, ao site Tuttomercatoweb.com.

O mandatário também comentou sobre a importância de uma possível conquista da Juventus para o futebol italiano: "Naturalmente, nós todos esperamos que eles sigam a avançar na Champions League. Um italiano vencendo o campeonato seria algo grande para o crescimento do nosso futebol, bem como para o nosso ranking".