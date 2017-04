Com 25 anos de Roma, Totti ganha chuteira personalizada da Nike

Totti deve estrear o novo calçado no dérbi contra a Lazio, no domingo (30), pela Serie A (Foto: Divulgação/AS Roma)

Mais um atleta fará parte do celeto grupo de homenageados pela Nike. Nesta quarta-feira (26), a consagrada produtora de materiais esportivos divulgou seu novo modelo de chuteira, que terá como tema Francesco Totti, ídolo da Roma que completa 25 anos de clube nesta temporada.

Nomeada de "Tiempo Totti X Roma" (X significa neste caso o número romano 10 e a palavra "para") , o calçado foi personalizado de preto e dourado, com referências aos três filhos do jogador e com a palavra “Aeterno", fazendo uma ligação com o fato de Totti ser o 'eterno' capitão giallorosso.

Outro detalhe interessante é a língua dobrada na parte de cima da chuteira, algo clássico e do gosto de Francesco, que já havia ganho modelos específicos da marca com esta particularidade. Apenas 2.500 pares serão vendidos do produto, 32 deles serão disponibilizados no site da empresa no Brasil.

Roma autografa a "Tiempo Totti X Roma" (Foto: Divulgação/AS Roma)

Em 2005, Ronaldinho Gaúcho foi o primeiro a ser homenageado com um modelo Tiempo. Dois anos atrás, a chuteira foi relançada

Durante o evento de lançamento da chuteira, na capital italiana, Totti ressaltou a importância dos valores e dos significados implícitos no calçado.

“Quando pensei em um calçado que pudesse espelhar os meus 25 anos de carreira, pensei logo no ouro. Ouro, precioso e esplendoroso como o meu time e a minha cidade. Essa chuteira tinha que ter todos os meus valores: a família, o clube e a cidade de Roma. A Nike entendeu como fazê-la da melhor maneira”, declarou o meia.

“Estou honrado de poder usá-la, mas sobretudo, de poder torná-la disponível a todos os torcedores e aos apaixonados. Para deixá-la ainda mais preciosa, será em edição limitada. Apenas 2,5 mil pares porque ela precisa ser única e que pode permanecer eterno”, ressaltou.

Dentro de campo, a estreia do novo modelo deve acontecer no próximo dérbi diante da Lazio, pela Serie A, a ser realizado no estádio Olímpico de Roma, às 7h30 do próximo domingo (30).