Daniel Alves marca, mas Juventus cede empate à Atalanta no fim

Em um jogo movimentado no segundo tempo, Atalanta e Juventus empataram por 2 a 2, nesta sexta-feira (28), no estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo, pela abertura da 34ª rodada da Serie A. Os gols do time nerazzurro foram marcados por Andrea Conti e Remo Freuler, enquanto Leonardo Spinazzola (contra) e Daniel Alves anotaram a favor da equipe bianconera.

Com o empate, a Juventus chega a 84 pontos e segue na ponta da liga. A Vecchia Signora tem nove pontos de vantagem para a vice-colocada Roma, que disputará o Derby della Capitale com a Lazio no domingo (30). Já a Atalanta vai a 64 pontos e permanece na quinta posição, dentro da zona de classificação à Uefa Europa League. O time de Bérgamo tem a mesma pontuação da Lazio.

A Atalanta voltará a entrar em campo às 7h30 do próximo domingo (7). Os nerazzurri visitarão a Udinese, na Dacia Arena, em Údine. Por sua vez, a Vecchia Signora disputará o Derby della Mole com o Torino, no Juventus Stadium, um dia antes, às 15h45.

Antes, porém, a Juventus tem compromisso pela Uefa Champions League. Na próxima quarta-feira (3), o clube de Turim irá até o sudeste da França para enfrentar o Monaco, no Stade Louis II, às 15h45, pelo jogo de ida das semifinais da competição continental.

Atalanta segura Juventus e marca no último minuto

Conti completa cruzamento de Gómez, e põe Atalanta em vantagem (Foto: Emilio Andreoli/Getty Images)

O início de jogo no estádio Atleti Azzurri d’Italia foi morno. Atalanta se postava em um 5-4-1 no campo defensivo e inibia as ações ofensivas da Juventus, que passou muito tempo tocando bola na defesa. Já os visitantes, usando o corredor pela esquerda, buscavam chegar à meta de Buffon; mas sem sucesso.

A primeira oportunidade de gol veio da Juventus. Após ajeitada de bola de Khedira, Higuaín pegou de primeira, mas o chute saiu fraco, e Berischa defendeu. A Atalanta não demorou a responder. Chiellini saiu jogando errado, e Freuler ficou cara a cara com Buffon, mas o goleiro cresceu na frente do meio-campista, evitando o gol.

Aos 37 minutos, Chiellini descolou grande lançamento para Cuadrado, o meia infiltrou pela ponta direita e emendou de primeira, mandando à direita do gol de Berischa. Porém, no último minuto do primeiro tempo, a Atalanta tirou o zero do placar e inflamou a torcida. Após intervenção de Chiellini em chute de Freuler, Gómez ficou com a bola e deslocou ótimo cruzamento para o ala-direito Conti, que tocou de direita e estufou as redes.

Segundo tempo movimentado e 2 a 2 no placar

Daniel Alves celebra o segundo gol da Juventus (Foto: Miguel Medina/AFP)

Depois de um primeiro tempo com poucas chances de gol criadas, a Juventus voltou para a etapa final disputa a virar o duelo. Com uma pressão asfixiante desde o recomeço de jogo, os comandados de Massimiliano Allegri empataram o jogo aos 49 minutos. Pjanic cobrou falta à área, e Spinazzola tocou de cabeça para o próprio gol.

O time de Turim não deu trégua depois de igualar o marcador e continuou em cima dos nerazzurri. Dybala e Higuaín, em lances seguidos, exigiram boas defesas de Berischa. A partida ficou mais movimentada, de modo que ambas as equipes aceleraram o duelo. A Atalanta respondeu às ações ofensivas da Juve com Gómez, que exigiu elasticidade de Buffon em chute de fora da área.

No entanto, a Juventus não diminuiu o ritmo. Berischa, então, passou a salvar a Atalanta. Khedira arrematou colocado, da entrada da área, mas o goleiro pôs para a linha de fundo. Na cobrança de escanteio originada pelo chute do alemão, Pjanic colocou a bola na cabeça do meio-campista, que exigiu outra boa defesa do arqueiro. Higuaín também testou o reflexo de Berischa.

Aos 83 minutos, contudo, o goleiro da Atalanta não pôde evitar o gol da Juve. Pjanic viu Daniel Alves penetrando, lançou, e o lateral-direito foi de peixinho para marcar o gol. Empurrada pela torcida, a Atalanta não se deu por vencida. Gómez avançou pelo meio, limpou a jogada e finalizou no canto esquerdo; Buffon defendeu. Mas, aos 89 minutos, Freuler aproveitou trapalhada da defesa e empatou o duelo, colocando números finais à partida.