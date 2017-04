Allegri destaca 'aprendizado' contra Atalanta e lamenta empate: "Estivemos desconcentrados"

Allegri diz que Juventus pecou em momentos chaves do jogo (Foto: Emilio Andreoli/Getty Images)

Atalanta e Juventus abriram nesta sexta-feira (28) a 34ª rodada da Serie A e proporcionaram a seus torcedores uma partida emocionante. Com uma primeira etapa dominada pelos donos da casa, e um segundo tempo de total pressão juventina, o placar de 2 a 2 acabou sendo considerado justo pelos personagens da partida.

Em entrevista concedida ao canal Premium Sport HD, o treinador da Juve, Massimiliano Allegri, falou sobre os dois gols sofridos por sua equipe e comentou a atuação de seus comandados. O treinador frisou a desatenção defensiva nos momentos derradeiros das duas etapas.

"Hoje à noite estivemos desconcentrados. Sofremos um gol pouco antes do intervalo e outro aos 90 minutos. Nós sabíamos que não seria fácil, mas fomos vazados em dois erros técnicos", lamentou.

Ao ser questionado acerca de uma penalidade clara do zagueiro brasileiro Rafael Tolói não assinalada pelo árbitro Marco Guida, no momento em que a partida ainda estava 1 a 1, Allegri foi taxativo:

"Eu não falo de episódios. Liderávamos o placar com dois minutos para o fim da partida. A penalidade é irrelevante. Não costumamos conceder gols como os de hoje", ponderou.

Apesar de descontente com as falhas cometidas, o treinador conseguiu enxergar alguns pontos positivos. Destacou a importância e a dificuldade de pontuar no estádio Atleti Azzurri d'Italia e entendeu o confronto como um ótimo aprendizado para o próximo compromisso, contra o Monaco, no Principado, pelas semifinais da Uefa Champions League.

Na perspectiva do comandante bianconero, a Atalanta tem características semelhantes às do Monaco, incluindo a velocidade de transição entre defesa e ataque e a grande movimentação dos homens de frente do time francês. "Precisamos estar calmos e não atuar desta mesma forma em Monaco", afirmou.

Falando à emissora Sky Sports Italia, o atacante Paulo Dybala, um dos personagens da partida, admitiu o mau rendimento da equipe nos 45 minutos iniciais e lamentou o resultado final.

"Foi uma pena como terminou, nós merecíamos vencer no segundo tempo, mas a primeira etapa realmente foi um pouco abaixo diante de um time em grande forma", avaliou.

Empate em marca histórica de ídolo

O duelo contra a Atalanta foi o jogo de número 300º do zagueiro Giorgio Chiellini com a camisa da Juventus na Serie A. A expressiva marca credencia o atleta ao top dez bianconero em atuações nesta competição. Chiellini está na Juventus há 12 anos, e também é um dos jogadores da história do clube com mais atuações em competições internacionais.