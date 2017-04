Visando vagas europeias, Inter e Napoli fazem clássico pela Serie A

Neste domingo (30), as 15h45 (horário de Brasília), pelo fechamento da 34ª rodada da Serie A, um confronto de situações distintas, mas um objetivo em comum: o sonho de jogar na Europa na próxima temporada. Através disso, Internazionale e Napoli se enfrentam no San Siro, com os interistas em busca de uma vaga na Uefa Europa League, e os napolitanos com o sonho da vaga direta para a fase de grupos da próxima Uefa Champions League. A partida será arbitrada por Gianluca Rocchi.

A Inter está na sétima posição, com 56 pontos, tenta vencer para entrar na zona dos classificados para a Uefa Europa League, enquanto o Napoli, com 71 pontos, tenta vencer e torcer contra a Roma, para chegar a segunda posição, já que a terceira posição, onde os partenopei se encontram, dá vaga apenas para a fase preliminar da Uefa Champions League.

Na última rodada, os dois times vem de tropeços fora de casa: os napolitanos vem de um empate suado diante do Sassuolo, reconquistado nos minutos finais após uma virada sofrida para os neroverdì por 2 a 2. Enquanto a Inter, apesar da reação nos minutos finais, não conseguiu evitar a derrota para a Fiorentina, em uma partida que ficou marcada pelo alto número de gols, com vitória viola por 5 a 4.

Interistas vão a partida cercados de dúvidas

A Inter não tem grandes problemas para escalar a equipe em termos de desfalques. Com nenhum suspenso, e apenas Santon e Ansaldi, lesionados, sendo os desfalques de Pioli para a partida de amanhã, os nerazzurri tem outros problemas: as dúvidas na escalação. Há três razões para dúvidas na formação, e as três envolvem Murillo, que pode ser lançado como titular, podendo tomar o lugar de Nagatomo na lateral ou de Kondogbia no meio. O sistema predominante é o 4-2-3-1, e a vantagem momentânea é de Nagatomo e Kondogbia. No meio, a dúvida é entre João Mário e Banega, com ligeira vantagem do português. Por fim, no ataque, a dúvida entre Perisic e Eder tem vantagem do atacante croata.

O técnico interista Stefano Pioli falou sobre o adversário em entrevista coletiva: "Há uma grande diferença no campeonato: o Napoli tem grande qualidade e está bem organizado, trabalha como um grupo há quase dois anos, eles foram reunidos com o objetivo de colocar o plano do treinador em ação. Tem sido uma equipe de alto nível por longos trechos, precisamos mostrar que temos a qualidade para ir de ponta a ponta com os nossos adversários". Sobre a partida, Pioli completou: "Um jogo como Inter e Napoli deve ser um grande motivador para os jogadores. Eu exijo que eles deem o seu melhor. Nos últimos jogos, temos falta de um pouco de substância, o Napoli tem grande qualidade e pode nos machucar, o foco absoluto é crucial", completou.

Napolitanos tentam jogar pelo futuro

O time napolitano vai para o clássico do domingo pensando na luta pela segunda posição e já sabendo do resultado do derby entre Roma e Lazio. Dentro de campo, poucas dúvidas, a única ausência é a do zagueiro Tonelli, machucado. Apenas o zagueiro Koulibaly está entre os pendurados napolitanos. As únicas dúvidas na escalação são da tradicional rotação de Sarri pelo meio. E essas envolvem Allan ou Rog, com tendência muito grande para o brasileiro, e entre Jorginho e Diawara, com vantagem para o ítalo-brasileiro na titularidade.

O técnico partenopeo Maurizio Sarri falou sobre a importância da arrancada nesta reta final: "O nosso dever é acreditar que podemos vencer as próximas 5 partidas, devemos ser fortes. Não sei se chegaremos, mas nosso objetivo é o segundo lugar". Sobre a adversária deste domingo, o técnico napolitano completou: "Estão fazendo um ótimo caminho. Estão em um momento ruim, mas podem reagir bem. Será complicado, jogar no San Siro não é simples". Por fim, falou sobre o crescimento da equipe: "Este grupo está crescendo, fazendo um ciclo progressivo importante para o futuro. Espero que todos fiquem para seguirmos nesse caminho."