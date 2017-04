Em partida equilibrada, Torino empata com Sampdoria e estaciona no meio da tabela

Neste sábado (29), no estádio Olimpico Grande Torino, em Turim, a equipe do Torino sofreu, mas conseguiu empatar por 1 a 1 contra a Sampdoria, em partida válida pela 34ª rodada da Serie A. Os blucerchiati saíram na frente do placar com um belo gol de fora da área do tcheco Patrik Schick, mas Manuel Iturbe empatou no segundo tempo, impedindo a vitória da Sampdoria.

Com este resultado, o Torino estacionou na nona colocação com 49 pontos. A Sampdoria também não subiu nem caiu na tabela, está uma posição atrás do clube piemontês, com 46 pontos.

Na próxima rodada, o Torino irá enfrentar a Juventus, fora de casa, no sábado (6). Enquanto a Sampdoria irá à Roma enfrentar a Lazio, no domingo (7).

Sampdoria sai na frente, mas deixa Torino empatar no segundo tempo

Sem vencer há três jogos, a Sampdoria foi ao estádio Olímpico Grande Torino em busca da vitória e acabar com esse jejum negativo. Por outro lado, o Torino não perdia há cinco partidas, e jogando em casa, buscava o sexto jogo de invencibilidade.

Apesar de estar jogando fora de casa, logo aos 12 minutos, os blucerchiati surpreenderam e abriram o placar. Em um contra-ataque rápido da equipe genovesa, o polonês Karol Linetty, meio nos trancos e barrancos, conseguiu rolar a bola para o lado direito ao tcheco Patrik Schick, o jovem atacante chutou de primeira de fora da área, a bola foi no ângulo e venceu o goleiro Joe Hart.

Desesperado, o forte ataque do Torino não estava conseguindo ter a mesma eficiência que habitualmente possui, não conseguindo fazer a bola entrar no gol defendido por Christian Puggioni. Andrea Belotti, Iago Falqué e Lucas Boyé, bem que tentaram, mas a pontaria de todos eles não estavam em dia.

Segurando muito bem o placar mínimo, o técnico da Sampdoria, Marco Giampaolo, optou em colocar Ricardo Álvarez e Ante Budimir, nos lugares de Bruno Fernandes e Schick, mas as alterações não deram certo. A única substituição que deu muito certo foi a do lado do Torino. Aos 73 minutos, Sinisa Mihajlovic colocou Manuel Iturbe no lugar do apagado Iago Falqué, e o paraguaio precisou de cinco minutos para dar suas cartas.

Após um chute bloqueado de fora da área, a bola sobrou dentro da área para Iturbe, que em posição legal, dominou com a coxa e virou batendo firme, no canto de Puggioni, empatando o jogo para o Torino.