Com direito a lei do ex, Fiorentina perde para desesperado Palermo e fica longe da UEL

O futebol realmente desafia a lógica. Após vencer a Internazionale, de virada, por 5 a 4 em casa e voltar a luta por uma vaga à competições europeias, a Fiorentina visitou o vice-lanterna Palermo, que havia perdido por 6 a 2 para a Lazio na última rodada e não vencia a 10 jogos. A lógica seria uma vitória viola. Mas o time da casa, com gols de Diamanti e Aleesami venceu por 2 a 0 no Renzo Barbera, e adiou o rebaixamento por esta rodada.

Com 19 pontos, o Palermo é o 19º, 10 pontos atrás do Empoli, primeiro time fora da zona de rebaixamento, a quatro rodadas do fim. A Fiorentina é a 8ª, com 53, quatro a menos que o Milan, 6º.

Na próxima rodada, os dois times entram em campo no domingo (7), às 10h. O Palermo viaja à Verona para enfrentar o Chievo, e a Fiorentina também jogará fora de casa, contra o Sassuolo.

Lei do ex funciona em favor dos mandantes

Como é costumeiro, a Fiorentina teve muita posse de bola na primeira etapa. Porém, mesmo com 75% de vantagem nesse quesito, a Viola teve muitas dificuldades para criar chances, parando na defesa do Palermo postada de forma bem recuada, e ainda deu espaços para contra-ataques, desperdiçados pela falta de capricho na hora do passe.

Assim, foram apenas quatro finalizações da Viola em todo o primeiro tempo - uma na direção do gol -, contra três do time rosanero. Praticamente rebaixado, o Palermo conseguiu segurar o ataque rival, e não deu tantos espaços como em inúmeras partidas nesta temporada da Serie A.

Aos 33, Salcedo derrubou Nestorovski na entrada da área e, na sequência, Diamanti cobrou com perfeição e fez valer a lei do ex para abrir o placar na Sicília. Paulo Sousa, desagradado com a atuação de seu time, mudou ainda no primeiro tempo, trocando Milic por Chiesa. E o italiano balançou as redes poucos segundos após entrar em campo, mas o gol foi corretamente anulado por impedimento de Sánchez na origem da jogada.

A entrada de Chiesa elevou o ânimo da Viola, que viveu nos últimos minutos seu melhor momento na primeira etapa. Aos 42, Ilicic teve a chance de usar a lei do ex a favor da Fiorentina, mas sua cobrança de falta, em posição parecida com a do gol do Palermo, passou por pouco por cima do travessão. Já aos 44, depois de longa sequência de passes, Valero encontrou Babacar, que saiu de frente para o gol e bateu rasteiro, mas Fulignati fez grande defesa para garantir a vantagem rosanera para o intervalo.

Viola se arrisca, mas leva castigo

A tendência do jogo se manteve na segunda etapa, com a Fiorentina mantendo a posse de bola, porém, com a vantagem, o Palermo se resguardou ainda mais, e, contra a inoperância do ataque viola, não sofreu tanto. A primeira chance da segunda etapa foi dos mandantes. Aos 5, após lançamento de Rispoli para a entrada da área, Nestorovski ganhou dividida de Sánchez e bateu com perigo, à esquerda do gol.

Sousa se arriscou ainda mais, colocando Saponara na vaga de Salcedo e mantendo apenas dois zagueiros, com nenhum lateral em campo. Todo no ataque, a Viola manteve muita posse de bola - 76% no total -, mas sem poder para adentrar à área rival. Aos 16, Tello atravessou da esquerda para a direita, Chiesa carregou pelo meio e finalizou de canhota, mas Fulignati voou e mandou para escanteio.

Aos 28, Tello cruzou da esquerda e encontrou o estreante Mlakar na segunda trave, mas a finalização do atacante da base de peixinho foi para fora. A Viola continuou tentando, mas, sem inspiração, a tensão cresceu e o time não conseguiu articular boas jogadas.

Para piorar, aos 43, Astori trombou com Diamanti na entrada da área, levou o segundo amarelo e foi expulso. E nada é tão ruim que não possa piorar. Aos 46, Aleesami avançou pela esquerda em contra-ataque, tirou de dois e bateu na saída de Tatarusanu para matar o jogo no Renzo Barbera, dar uma pequena fagulha de esperança ao Palermo e decepcionar novamente a torcida da Fiorentina.