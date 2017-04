Milan apenas empata com Crotone e pode se complicar na briga pela Europa League

Neste domingo (30), Crotone e Milan se enfrentaram no estádio Ezio Scida pela 34ª rodada Serie A, e o duelo terminou empatado por 1 a 1. Trotta abriu o placar no primeiro tempo para os donos da casa, mas Paletta, no segundo, deixou tudo igual.

Com o resultado, o Crotone permanecem na 18ª colocação na tabela com 25 pontos, ainda lutando contra o descenso à segunda divisão italiana. Já o Diavolo também não trocou de posição: milita na sexta posição, com 59 pontos. Os rossoneri, no entanto, correm risco de serem ultrapassados pela Internazionale, que enfrenta o Napoli, em Milão, ainda neste domingo.

Na próxima rodada, o Crotone visitará o Pescara, no estádio Adriático, no domingo (7), às 10h. No mesmo dia, o Milan receberá a Roma, no San Siro, às 15h45 (de Brasília). Ambos os jogos serão válidos pela 35ª rodada do campeonato.

Crotone pressiona e sai na frente

A primeira etapa começou muito movimentada e surpreendente, já que o Crotone iniciou o duelo pressionando muito a saída de bola do Milan que sem alternativas, tentava sair no chutão e não conseguia.

Logo com um minuto, Barberis cobrou falta com muita categoria e Donnarumma fez bela defesa. A pressão continuou e aos sete minutos, Deulofeu tentou afastar a bola, mas Barberis a ganhou pelo alto e acabou sobrando para Trotta que venceu disputa com Zapata e mandou uma bomba para o fundo do gol.

O Milan então tentou aos poucos impor o seu estilo e ritmo de jogo, mas os donos da casa continuavam com muita intensidade na marcação e obrigando os visitantes a errarem muito tanto na defesa quanto no ataque.

Trotta teve outra boa chance quando venceu nova disputa com Zapata, mas chutou fraco e ao lado do gol. Falcinelli chegou a marcar um gol, mas foi assinalado impedimento duvidoso do atacante do Crotone.

Depois de sofrer a pressão dos donos da casa e errar muito, o Diavolo resolveu acordar no final da primeira etapa, principalmente com a dupla Suso e Deulofeu que começaram a fugir da forte marcação. Aos 40, Suso recebeu na área e mandou um forte chute de canhota, mas Cordaz defendeu para escanteio.

Aos 43, Suso novamente entrou na área após passe de Lapadula e mandou de direita e dessa vez obrigou o goleiro Cordaz a fazer um milagre.

Milan reage, mas só fica no empate

Na segunda etapa, o panorama mudou radicalmente, mas antes disso, Falcinelli teve a chance de aumentar o marcador para o Crotone logo com dois minutos, mas Donnarumma fez linda defesa e evitou o tento.

A partir daí, o Milan cresceu na partida e começou a tomar a iniciativa das ações e ficando muito no campo do adversário. E a pressão deu certo aos cinco minutos, após cobrança de escanteio ensaiada, Vangioni cruzou no segundo pau, Kucka escorou para o meio e em uma pequena confusão, a bola entrou e o gol foi assinalado para o zagueiro Paletta.

O gol fez o Diavolo ganhar mais confiança e assim, aumentar a pressão sobre o Crotone e logo criou nova chance de gol: Suso recuperou bola no meio de campo e tocou para Deulofeu que entrou na área, aplicou belo drible em um defensor e rolou para Lapadula, que finalizou em cima de Rosi que salvou o gol.

Depois foi a vez de Kucka ter a chance de virar o placar após passe de Suso, mas Cordaz fez a defesa com os pés. Suso tentou uma jogada de efeito dentro da área, mas Rosi conseguiu desarmar no momento exato da execução da jogada que deixaria o espanhol de frente para o gol.

Diferentemente da primeira etapa, o Crotone não conseguia atacar com perigo e também deixava muitos espaços no sistema defensivo. O Milan cresceu bastante de rendimento e pressionava o rival, mas errava o último passe e pouco arriscava de média/longa distância.

No final, o Diavolo pressionou no campo ofensivo, mas foi pouco efetivo e só assustou em uma finalização de Suso. Ainda deu tempo para Kucka ser expulso após parar contra-ataque do Crotone, mas a partida terminou empatada.