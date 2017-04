Montella demonstra confiança após novo tropeço do Milan: "Ainda estamos na briga"

Foto: Maurício Lagana/Getty Images

Aparentemente o Milan terá que lutar muito nesta reta final de temporada se quiser garantir uma vaga na próxima Uefa Europa League. Na manhã deste domingo (30), o Diavolo chegou à sua terceira partida consecutiva sem vitórias, ao empatar em 1 a 1 com o Crotone pela 34ª rodada da Serie A. Marcello Trotta abriu o placar para os donos da casa no Ezio Scida, mas Gabriel Paletta igualou na etapa final.

Foi o segundo tropeço em sequência da equipe de Milão contra equipes que brigam contra o rebaixamento. Na semana passada, o conjunto rossonero sucumbiu diante do Empoli, no San Siro, e foi derrotado por 2 a 1.

Vincenzo Montella analisou a partida na Calábria: "Sofremos bastante na primeira parte da etapa inicial, mas a equipe conseguiu crescer na sequência. Mesmo assim, não conseguimos criar muito. Mas ressalto a entrega e a vontade dos jogadores dentro de campo, minha única tristeza é o resultado final. Apesar das duas últimas partidas, creio que estamos no caminho certo para alcançarmos nossos objetivos", disse.

"Essa equipe tem muito mais qualidade e capacidade do que demonstramos hoje. Mas temos que trabalhar, pensar na criação de jogadas e manter o foco na próxima partida. Mesmo com dificuldades, mostramos que estamos com ambição, este é um grupo unido e acreditamos na classificação à UEL", acrescentou.

O empate manteve o Milan a cinco pontos da Atalanta, primeira equipe do G-5 e que apenas empatou com a Juventus na última sexta-feira (28).

Com apenas um ponto ganho nas duas últimas partidas, contra equipes da parte de baixo da tabela, o Diavolo terá pela frente nas próximas semanas dois adversários que estão no topo da competição: no próximo próximo domingo (7), a equipe rossonera receberá a Roma no San Siro, e na semana seguinte pegará a própria Atalanta, no Azzurri d'Italia, em Bérgamo.