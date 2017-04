Napoli bate Inter pelo placar mínimo e acirra disputa pela vice-liderança da Serie A

Google Plus

No encerramento da 34ª rodada da Serie A, o Napoli visitou a Internazionale, em Milão, neste domingo (30), e conseguiu uma importante vitória por 1 a 0. O gol foi marcado pelo meia-atacante José Callejón.

Com esse resultado, os nerazzurri estacionam na sétima colocação na tabela de classificação, com 56 pontos. Já os partenopei se consolidam na terceira posição, com 74 pontos, e ficam a apenas um ponto da Roma, segunda colocada.

Na próxima rodada, a Internazionale visitará o Genoa em busca de recuperação, no domingo (7), às 10h. O Napoli, por sua vez, receberá o Cagliari, no sábado (6), às 13h (de Brasília).

Napoli domina amplamente e sai na frente

Como esperado, o primeiro tempo teve um panorama bem preciso: a Internazionale jogava recuada e em busca dos contra-ataques. Já o Napoli se impunha dentro de campo com seu estilo de jogo de manter a posse de bola e com muita movimentação para confundir a marcação adversária.

A primeira chance surgiu aos dez minutos quando Hamsík recebeu, entrou na área e chutou de canhota, mas a bola passou ao lado do gol. Alguns minutos mais tarde, Mertens deu belo passe em profundidade para Insigne que viu Handanovic adiantado e tentou o toque por cobertura, mas a bola saiu passando muito perto do gol.

Mais tarde, Insigne fez boa jogada e tocou para Callejon, o espanhol cruzou na área e Hamsík desviou de cabeça, mas não o suficiente para assustar o goleiro da Inter. Os nerazzurri chegaram com perigo quando Gagliardini arriscou de fora da área, mas a bola foi bloqueada por Koulibaly.

Aos 34 minutos, Mertens recebeu ótimo passe de Zielinski em profundidade e de frente para o gol, mandou na trave. Mas depois de tanto tentar, o Napoli conseguiu marcar o seu gol: Insigne cruzou na área, Mertens e Medel disputaram a bola e ela sobrou nos pés de Nagatomo que fez uma lambança que Callejón aproveitou e colocou nos fundo das redes.

Inter tenta reagir, mas Napoli assegura triunfo

Na segunda etapa, os donos da casa tentaram mudar o panorama do duelo, adiantando a marcação e tentando pressionar os visitantes que por sua vez, continuaram com seu estilo de jogo com muita tranquilidade e eficiência.

E a primeira chance foi justamente do Napoli, quando Mertens fez linda jogada em cima de Murillo, mas o zagueiro conseguiu desarmar o belga, a bola sobrou limpa para Insigne que de primeira, mandou um belo chute da meia lua, mas a bola passou raspando a trave de Handanovic.

A Internazionale tentava reagir com chutes de fora da área, pois encontrava muitas dificuldades para infiltrar na defesa napoletana, mas Gagliardini mandou por cima do gol sem dificuldades. Perisic também tentou um arremate, mas de dentro da área e foi bloqueado pelo zagueiro Koulibaly.

O Napoli era muito perigoso nos contra-ataques e Insigne quase marcou em boa descida pela esquerda, mas Handanovic espalmou para escanteio. Alguns minutos depois, os visitantes voltariam a assustar em duas jogadas: primeiro, Mertens recuperou bola na área e rolou para Rog que demorou a finalizar e foi desarmado. Depois, Ghoulam cruzou na área e Insigne desviou com a ponta dos pés, mas Handanovic atento desviou para escanteio.

Perisic voltou a ser perigoso quando recebeu cruzamento de D’Ambrosio e finalizou de primeira, mas fraco que Reina defendeu sem problemas.

Nos minutos finais, a Inter tentou pressionar o Napoli sem sucesso, pois errava muitos passes e abusava demasiadamente dos cruzamentos. Já os visitantes estavam tranquilos na partida, tocando a bola fazendo o tempo correr e ao mesmo tempo, procurando espaços para tentar matar a partida num contra-ataque. E assim o resultado ficou até o apito final do árbitro.