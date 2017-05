Inzaghi comemora vitória da Lazio no dérbi, mas admite: "Árbitro reconheceu que errou"

Google Plus

Foto: Divulgação/Lazio

A Lazio voltou a vencer um dérbi contra a Roma, valendo pela Serie A, após quase cinco anos. No período, os biancocelesti até venceram uma final da Copa Itália sobre a grande rival, em 2013, e voltaram a eliminar o clube giallorosso da mesma competição mata-mata na atual temporada. Com o longo jejum quebrado, ficou mais fácil para o treinador Simone Inzaghi entender os graves erros do experiente árbitro Daniele Orsato.

Enquanto o time de Inzaghi ainda vencia por 1 a 0, Orsato marcou um pênalti em lance que sequer houve contato entre o laziale Wallace o romanista Kevin Strootman. Antes, uma jogada onde o lateral belga Jordan Lukaku recebeu um chute na área adversária havia passado em branco. Simone, contudo, não reclamou: "Orsato, para mim, junto a (Nicola) Rizzoli, é o melhor árbitro que temos na Itália. Ele admitiu o erro durante o intervalo e aceitamos", disse o comandante da Lazio em entrevista coletiva depois do triunfo final por 3 a 1.

"É normal que, quando se vence, fica mais fácil aceitar os erros depois. Tivemos de ir de encontro a este caso e aos problemas antes da partida (o atacante Ciro Immobile foi cortado no aquecimento), mas felizmente tenho garotos que dão tudo do primeiro ao último minuto", continuou.

"Lukaku era a melhor opção (para substituir Immobile), ele está bem, havia jogado os dois últimos dérbis. Também tenho a sorte de contar com alguém como Lulic, que pode jogar onde eu quiser", comentou.

"Tenho orgulho de treinar esse grupo, que está dando satisfação a todos. É um caminho esplêndido. Keita é um grande recurso, é um jogador importantíssimo para nós. Sobre a final da Copa? Vamos tentar dar trabalho para uma das melhores equipes da Europa (a Juventus), preparar o melhor possível", comentou Inzaghi.

O próximo jogo da Lazio será contra a Sampdoria, no domingo (7), novamente na capital italiana.