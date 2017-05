Alvo de racismo, Muntari abandona campo após árbitro se recusar a parar o jogo

Foto: Getty Images

Mais um triste episódio de racismo aconteceu no futebol italiano. Neste último domingo (30), durante a partida entre Cagliari e Pescara, no estádio Sant'Elia, na Sardenha, o veterano meio-campista Sulley Muntari, foi alvo de insultos racistas por parte dos torcedores rossoblu. Para piorar, o árbitro Daniele Minelli, recusou os pedidos do ganês para que o jogo fosse paralisado e mostrou o cartão amarelo a Muntari.

Furioso e inconformado, o jogador abandonou o campo e deixou o Pescara com um jogador a menos na parte final da partida.

Após o término do confronto, com a vitória por 1 a 0 do Cagliari, Muntari comentou o caso. Ele argumentou que queria discutir com os racistas, já que havia crianças repetindo os insultos. O jogador ainda reclamou da atitude do juiz, reiterando que Daniele Minelli deveria ajudá-lo a combater o problema, e não mostrar cartão amarelo.

"Vocês viram o que aconteceu. Os torcedores cantavam durante o primeiro tempo. Havia uma criança pequena que fazia isso próxima dos pais, então fui até ela e pedi que não continuasse. Dei a minha camisa na saída para o intervalo, para ensinar que estas coisas não se fazem. Serve de exemplo para que cresça bem. Já no segundo tempo, se repetiu na curva e eu falei com o árbitro. Ele me disse que eu não deveria conversar com o público. Perguntei se ele não tinha ouvido, insisti que ele deveria ter coragem de parar a partida. O árbitro não está no campo só para apitar, ele deve fazer de tudo. Inclusive dar o exemplo aos torcedores", avaliou.

Os casos de racismo são recorrentes na Itália, principalmente nas divisões inferiores do calcio. Normalmente as punições são leves aos agressores, sem consequências criminais, somente esportivas. Balotelli é um outro exemplo clássico de racismo no futebol italiano. O francês Paul Pogba foi outro que não escapou dos insultos racistas por parte de outras equipes.