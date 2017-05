Dybala revela idolatria por Ronaldinho: "Sempre quis ter sua camisa"

Google Plus

Ronaldinho defendeu o Milan, rival da Juventus, de 2008 a 2010 (Foto: Valerio Pennicino/Getty Images)

Em reta final de temporada, as duas vagas na decisão da Uefa Champions League começam a ser decididas nesta terça-feira (2). Na Espanha, Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam no Santiago Bernabéu. Na quarta (3) será a vez de Monaco e Juventus duelarem no Stade Louis II.

Dentre as principais estrelas do atual elenco da Velha Senhora está Paulo Dybala. O jovem atacante está em Turim há dois anos, e em pouco tempo se tornou referência de uma equipe que conta com atletas campeões mundiais como Gianluigi Buffon.

Sondado pelo Barcelona há inúmeras temporadas, Dybala confessou, em entrevista ao site oficial da Uefa, uma enorme admiração por um jogador que brilhou pelos lados da Catalunha e também atuou pelo Milan, rival da Juventus: Ronaldinho Gaúcho.

"A única camisa de jogador que gostaria de ter é a dele. Uma vez Gennaro Gattuso me prometeu que iria ligar pedindo a ele uma camisa para mim, mas isso infelizmente não acontece", afirmou o argentino.

Pelo Barça, Ronaldinho foi bicampeão espanhol e conquistou uma UCL. No Milan, R10 não conquistou nenhum título

"Na adolescência, Ronaldinho era um dos meus jogadores preferidos, e a imagem que ficou dele é que é possível divertir-se e jogar com um sorriso no rosto", acrescentou.

Atualmente com 23 anos de idade, Dybala foi revelado pelo modesto Atlético de Córdoba da Argentina, mas logo se transferiu para o Palermo, onde ganharia notoriedade rapidamente. Pelo clube rosanero, o atacante marcou 21 gols em 93 partidas, e foi o principal responsável pelo acesso do clube à elite na temporada 2013/14.

Mesmo sem muita intimidade com o futebol de sua terra natal, Dybala defendeu e enalteceu o estilo sul-americano. "Em muitas vezes os treinadores e jogadores europeus não olham para o futebol da mesma forma que os sul-americanos. Nós nos divertimos jogando, rimos muito e dançamos dentro das quatro linhas, entre outras coisas. Procuro sempre me divertir e aproveitar o que estou fazendo em campo. Essa é a minha mentalidade", concluiu.

Nesta temporada, Dybala disputou 40 partidas e foi às redes em 17 oportunidades. Na Serie A, o argentino deixou por nove vezes sua marca, sendo o atual segundo artilheiro da Juve na competição, atrás apenas de Gonzalo Higuaín.