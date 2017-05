Strootman é suspenso por simular pênalti e desfalca a Roma diante de Milan e Juventus

Strootman perderá os confrontos contra Milan e Juventus (Foto: Luciano Rossi/AS Roma)

A comissão disciplinar da Serie A anunciou nesta terça-feira (2) uma punição de dois jogos ao meio-campista da Roma Kevin Strootman por haver simulado um pênalti na derrota para a Lazio, no último domingo (30), no estádio Olímpico, pela 34º rodada do campeonato. Aos 44 minutos do primeiro tempo, o jogador holandês, de 27 anos, fingiu ter sido atingido pelo zagueiro brasileiro Wallace, induzindo o árbitro Daniele Orsato a assinalar a penalidade.

“Depois de mover a bola lateralmente com o pé, [Strootman] fez uma contorção nada natural antes de cair no chão”, informou a liga italiana, em um comunicado em seu site.

Com o gancho de dois jogos, Strootman desfalca a Roma em dois grandes jogos, contra Milan e Juventus. No próximo domingo (7), os giallorossi visitam o time de Milão no San Siro. Uma semana depois o compromisso é diante da Vecchia Signora, líder do campeonato, em casa. Para as duas partidas, o técnico Luciano Spalletti poderá optar pelo argentino Leandro Paredes ou pelo francês Clément Grenier para substituir Strootman.

Com 43 jogos e seis gols nesta temporada vestindo a camisa da Roma, Strootman retornará de suspensão no dia 21 de maio, um domingo, quando a equipe romanista vai até Verona enfrentar o Chievo, no estádio Marc’Antonio Bentegodi, pela penúltima rodada da Serie A.

A Roma tem 75 pontos e é a vice-líder da liga italiana. Em caso de derrota para o Milan na próxima rodada, o time da capital pode ver a Juventus conquistar o hexacampeonato com três rodadas de antecedência.