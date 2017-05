Novo diretor da Roma confirma: Totti vai pendurar as chuteiras ao fim da temporada Meia deixará os gramados depois de 25 anos servindo à equipe giallorossa; jogador assumirá cargo na diretoria do clube

Totti disputou seu último Derby della Capitale no último domingo (30), no Olímpico (Foto: NurPhoto via Getty Images)

O novo diretor esportivo da Roma, Ramón 'Monchi' Rodríguez Verdejo, confirmou nesta quarta-feira (3) que o meia Francesco Totti irá se aposentar ao fim da atual temporada. Maior ídolo do clube, o jogador, de 40 anos, assumirá um cargo na diretoria da agremiação. "Sobre Totti, eu já sei que existe um acordo com o clube que este será seu último ano como jogador, então ele vai começar como diretor", anunciou Monchi, em seu apresentação como novo dirigente da Roma. "Francesco é Roma, eu quero estar o mais próximo possível dele. Eu adoraria aprender 1% do gigante conhecimento que ele tem", completou. Totti fez toda sua carreira na Roma. Em 2017, o italiano completou 25 anos de carreira e, consequentemente, vestindo a camisa giallorossa. O jogador ganhou uma chuteira personalizada da Nike, empresa que o patrocina, devido ocasião especial. No último domingo (30), ele disputou seu último Derby della Capitale, onde a Roma perdeu para a Lazio por 3 a 1. A última partida que Totti disputará pela Roma será no dia 28 de maio, contra o Genoa, no estádio Olímpico, pela 38ª rodada da Serie A. Totti contabiliza 782 jogos, 306 gols e 123 assistências pela Roma. Ele tem em seu currículo um título de Serie A e duas taças de Copa Itália. Já pela Seleção Italiana, Totti conquistou a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. De Rossi Assim como Totti, o volante Daniele De Rossi, outro ícone da torcida romanista, pode deixar a Roma ao fim da temporada. Mas o seu destino não será a aposentadoria. É que o jogador, cujo contrato expira em junho, tem sido especulado pela imprensa italiana para reforçar a Internazionale. Monchi, contudo, está confiante de que De Rossi permanecerá no clube. "Os desejos e os interesses das duas partes são recíprocos. Queremos continuar juntos e teríamos que ser particularmente desajeitados para não encontrar um acordo", disse." Ele é um garoto fantástico e tentaremos alcançar esse objetivo".