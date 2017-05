Daniel Alves e Higuaín decidem, Juventus bate Monaco e leva vantagem para Turim

A Juventus deu um grande passo para chegar à final da Uefa Champions League. Nesta quarta-feira (3), a equipe italiana venceu o Monaco, por 2 a 0, no Stade de Louis II, pelo primeiro jogo da semifinal da competição europeia. Com assistências de Daniel Alves, o atacante Gonzalo Higuaín marcou os dois gols da Vecchia Signora na partida.

Com o resultado, a Juventus pode perder por até um gol de diferença em Turim que mesmo assim estará classificada à decisão da Champions League. O Monaco precisa vencer os bianconeri por três gols de diferença para passar de fase; vitória por 2 a 0 leva o jogo à prorrogação e, se persistir o resultado, às cobranças de pênalti. O confronto de volta será realizado no Juventus Stadium, às 15h45 da próxima terça-feira (9)

Agora, ambos os times dão uma pausa na Champions League e voltam as atenções para os campeonatos nacionais. No sábado (6), o Monaco visitará o Nancy, em Tomblaine, às 15h, pela 36ª rodada da Ligue 1. Já a Juventus disputará o Derby della Mole com o Torino, também no domingo, mas às 15h45, valendo pela 35ª rodada da Serie A. Os dois times estão na liderança de suas respectivas ligas, e a Juve pode ser hexacampeã já neste fim de semana.

Juventus domina, Buffon salva, e Higuaín marca

Higuaín marca e deixa Juve em vantagem no primeiro tempo (Foto: Michael Steele/Getty Images)

Massimiliano Allegri, técnico da Juventus, surpreendeu a todos minutos antes de o jogo no Stade Louis II começar: deixou de lado o 4-2-3-1, esquema tático adotado em janeiro e que ajeitou o time bianconero, para utilizar um 3-4-1-2. A proposta inicial da equipe italiana era pressionar o Monaco no campo defensivo com superioridade numérica – em certo momento, sete jogadores estiveram presentes no setor ofensivo.

Porém, apesar do forte abafa, a Juventus não conseguiu converter a pressão em bola na rede. O Monaco, por sua vez, buscava surpreender os italianos com avanços pelos lados do campo. Bernardo e Dirar pela direita, Sidibé e Lemar na outra extremidade. Cruzamentos para a área, mirando Mbappé e Falcao, também eram usados como arma dos monegascos.

Pela flanco direito, o Monaco criou duas chances de abrir o placar. Dirar cruzou, Mbappé antecipou-se à marcação dos três zagueiros juventinos e desviou a trajetória da bola, obrigando Buffon a testar seus reflexos. Depois, foi a vez de Falcao botar o camisa 1 da Vecchia Signora para trabalhar.

Mas, embora os donos da casa tenham criado as melhores oportunidades de abrir o placar, foi a Juventus quem ficou em vantagem no primeiro tempo. Após belo pivô de Dybala no início da jogada, Daniel Alves descolou um toque de calcanhar para Higuaín, que, da entrada da área, bateu rasteio, no canto direito de Subasic.

Italianos controlam partida e garantem vantagem

Higuaín, o homem do jogo (Foto: Julian Finney/Getty Images)

O Monaco retorno do intervalo disposto a empatar o duelo. Com Mbappé aterrorizando a defesa bianconera, o time do Principado criou com menos de dois minutos uma chance de perigo. Falcao recebeu na área e chutou rasteio, mas Buffon pegou. Bernardo Silva, em arremate de fora da área, também tentou, mas também parou no goleiro da Juve.

A equipe de Turim não deixou barato e respondeu com Marchisio, que ficou cara a cara com Subasic, porém o goleiro esticou seu pé direito para evitar o gol. E aos 59 minutos, o trio Dybala-Dani Alves-Higuaín funcionou novamente, tal como no primeiro gol. Dybala protegeu a bola, abriu a jogada para Daniel Alves, o lateral cruzou na medida para Higuaín, e o atacante tocou de canhota para o fundo das redes.

Com dois gols de desvantagem no placar, o técnico do Monaco, Leonardo Jardim, mexeu no time: trocou Bakayoko e Lemar por João Moutinho e Germain, respectivamente. Allegri respondeu colocando Cuadrado no lugar de Higuaín. A última tentativa que o Monaco criou no jogo ocorreu nos acréscimos, com Germain completando cruzamento para a defesa de Buffon.