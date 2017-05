Chiellini: "Estamos prontos para enfrentar o que há de melhor no mundo"

Google Plus

Chiellini é um dos pilares defensivos da Juventus (Foto: Michael Steele/Getty Images)

Um grande passo foi dado pela Juventus nessa terça-feira (3) rumo à final da Uefa Champions League, em Cardiff, no dia 3 de junho. Com dois gols de Gonzalo Higuaín, a Velha Senhora venceu o Monaco por 2 a 0, no Stade Louis II, e conquistou uma enorme vantagem na partida de ida da semifinal da competição continental.

Destaque da considerada por muitos como a "melhor defesa do mundo", Giorgio Chiellini valorizou a vitória em Fontvieille e citou os pilares fundamentais para a conquista do resultado.

"Obviamente que um 2 a 0 fora de casa é um grande resultado. Jogamos como queríamos, neutralizando as qualidades do adversário e jogando para frente. Mas em uma semifinal de UCL sempre iremos sofrer, felizmente temos Gianluigi Buffon no gol, e hoje novamente ele fez um grande trabalho", afirmou o zagueiro.

A defesa da Juve foi vazada apenas duas vezes nas últimas sete partidas desta temporada

"Poderíamos ter dominado mais a posse de bola, mas no geral tudo ocorreu da maneira correta. Nos preparamos para evitar contra-ataques também, tiramos o espaço de jogadores chaves deles como Mbappé, Lemar e Falcao que adoram jogar nesse vazio deixado pelo adversário. Conseguimos impedir que eles tivessem o amplo domínio, e isso é essencial. Mas ressalto mais uma vez, Buffon foi perfeito com duas ou três defesas importantes. A nossa crescente foi dentro de campo e no âmbito psicológico nesta UCL. Agora nos sentimos prontos para combater o que há de melhor no mundo. Usando nossas forças iremos longe", acrescentou.

Algo realizado por Massimiliano Allegri em algumas ocasiões de jogo, a equipe converteu sua formação durante a partida para um 4-2-3-1. Chiellini comentou a ideia. "Demorou um pouco para que a gente entendesse esta teoria, principalmente para os jogadores mais novos. Mas o treinador trabalhou bem e conseguiu aplicar isto com as características individuais de todos no elenco", concluiu.

O jogo de volta entre Juventus e Monaco acontece na próxima terça-feira (9) em Turim, mas antes, a Velha Senhora enfrenta o Torino no dérbi local, na partida que pode decretar o inédito hexacampeonato italiano do esquadrão bianconero.