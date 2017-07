Chelsea aumenta valores e volta à carga por Alex Sandro, da Juventus

Google Plus

Juventus deve renovar com Alex Sandro nas próximas semanas (Foto: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)

Após a recente recusa da Juventus, o Chelsea voltou à carga para contratar o lateral-esquerdo Alex Sandro. Para isso, o clube de Londres está oferecendo € 70 milhões (R$ 261,9 milhões) para contar com o brasileiro da Juve, de acordo com a edição deste sábado (24) do jornal Gazzetta dello Sport. A pedido do técnico Antonio Conte, o time inglês aumentou € 10 milhões em relação à última oferta feita para ter o jogador na próxima temporada.

O diretor geral da Vecchia Signora, Giuseppe Marotta, já havia confirmado a proposta inglesa por Alex Sandro, mas frisou que a ideia era manter os jogadores titulares. Na última quarta-feira (21), o cartola falou sobre a situação do brasileiro.

"Nós recebemos uma grande oferta, mas não temos a intenção de vender alguém. Se um jogador decide sair, então ele precisa sair, pois não podemos manter um jogador contra sua própria vontade. Alex Sandro? No momento não há nada, temos esperanças de que ninguém vá embora", disse.

A imprensa italiana reporta que, para evitar o assédio do Chelsea, a Juventus pretende renovar o contrato de Alex Sandro nas próximas semanas. O atual vínculo do brasileiro com a Juve vai até 30 de junho de 2020.

Alex Sandro chegou à Juventus no verão de 2015, após quatro temporadas no FC Porto. Na época, a Juve investiu € 26 milhões no brasileiro, o que foi considerado um grande investimento por não ser um jogador reconhecido. Na última temporada, o camisa 12 marcou três gols e deu sete assistências.

De acordo com o jornal La Stampa, a equipe inglesa também tem como alvo o zagueiro Leonardo Bonucci, e prepara uma oferta de € 110 milhões (R$ 411,5 milhões) para contar com os dois jogadores. Em setembro do ano passado, Bonucci revelou ter recebido uma proposta tentadora da Inglaterra, mas optou por permanecer em Turim.