Representantes de Diego Alves negam acerto do goleiro com a Roma

Diego Alves segue como goleiro do Valencia

Após as imprensas italiana e espanhola informarem que o goleiro Diego Alves, do Valencia, estava acertado com a Roma, a agência que representa o jogador emitiu uma nota, neste sábado (24), para desmentir o boato.

"Promoesport quer desmentir o suposto acordo de Diego Alves com a AS Roma, na qual se referem a diversos meios de comunicação. Nem o brasileiro brasileiro nem nós, seus representantes, entramos em contato com a equipe italiana para fazer nenhum tipo de oferta. Está desmentido a existência de outros tipos de acordos que também foram informados em relação a Diego Alves com outros clubes", dizia o comunicado, no site oficial da Promoesport.

O boato surgiu neste sábado, na Itália. O jornal Gazzetta dello Sport afirmou que o brasileiro havia entrado em acordo para defender a Roma a partir da próxima temporada. O diretor esportivo do clube da capital, Ramón 'Monchi' Rodríguez Verdejo, teria fechado a contratação do atleta junto ao Valencia por € 4 milhões (R$ 14,9 milhões).

Como o polonês Wojciech Szczesny não renovou seu contrato de empréstimo e está retornando ao Arsenal – além de o arqueiro estar na mira da Juventus –, Diego Alves chegaria à Roma para disputar posição com seu compatriota Alisson.

Diego Alves está no Valencia desde a temporada 2011/12. Nos últimos anos ele se destacou por pegar um alto número de pênaltis na La Liga. Os craques Cristiano Ronaldo e Lionel Messi já foram vítimas do brasileiro, inclusive. Na época passada, o goleiro disputou 33 jogos pelo clube espanhol e sofreu 56 gols.