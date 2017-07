Por pressão da torcida, Fiorentina é colocada à venda na Itália

Google Plus

Possível saída de Borja Valero foi o estopim para enfurecer a torcida da Viola (Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images)

Depois de Milan, Internazionale e Parma, a Fiorentina é mais uma equipe tradicional da Itália que deve ser vendida daqui há algum tempo. O comunicado foi divulgado nesta segunda-feira (26), no site oficial do clube.

Diego e Andrea Della Valle, proprietários do clube, anunciaram que a decisão de negociar a Viola aconteceu pela imensa revolta dos torcedores do clube. A insatisfação ocorre muito por conta da venda de jogadores importantes nas últimas temporadas, tais como Juan Cuadrado, Marcos Alonso, Stevan Jovetic e, mais recentemente, Borja Valero.

O meio-campista espanhol é um dos maiores ídolos recentes da Viola, seu destino deve ser a Internazionale.

Partindo de um outro princípio, distinto de seus rivais de Milão, a venda da Fiorentina não deve acontecer para os milionários grupos chineses. Segundo os mandatários atuais, a venda só irá ocorrer para um "florentino verdadeiro".

Na última temporada, a Fiorentina terminou a Serie A na oitava colocação

Envolvidos no clássico Calciopoli (um dos maiores casos de fraudes em apostas esportivas da Europa) em 2006, a Família Della Valle comanda a Fiorentina desde a refundação do clube, que aconteceu em 2002. Em uma década e meia a frente da equipe, os Della Valle levaram a Fiore a uma decisão de Copa Itália, onde acabaram derrotados pelo Napoli, na temporada 2013/14, e a duas classificações para a Uefa Champions League.

Confira o comunicado divulgado pelos Della Valle:

"Os proprietários da Fiorentina, tendo em vista a insatisfação de seus torcedores, anunciam estar prontos para deixar o clube à disposição de quem quiser comprá-lo e comandá-lo do jeito que julgar ser mais adequado. É o momento para as pessoas que amam a camisa violeta e que pensam que o clube poderia ser comandado de um jeito diferente, e com mais sucesso, se apresentarem.

Os proprietários estão dispostos a receber ofertas, e é claro, apenas por aqueles que realmente gostariam de se vincular a Viola e ter a confiabilidade necessária para liderar uma empresa movimentada como a Fiorentina. Se, como se espera, e espero que haja um projeto feito por "florentino real", eles encontrarão essa abertura e vontade máxima por parte dos proprietários, como outra prova de respeito pela Fiorentina e pela cidade de Florença.

A companhia, até lá, será gerenciada com cuidado e habilidade por seus gerentes, que possuem toda a estima necessária dos proprietários, e que, como sempre, trabalham com o máximo esforço possível."