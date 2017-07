Destaque da Itália no Europeu Sub-21, meia Pellegrini admite inspiração em Pogba e De Rossi

Pellegrini defende o Sassuolo (Foto: Getty Images)

Além de ser considerado uma das grandes promessas do futebol italiano, Lorenzo Pellegrini é um dos destaques da Seleção Italiana no Europeu Sub-21, que está sendo realizado na Polônia. Nesta última segunda-feira (26), o meio-campista do Sassuolo deu uma entrevista ao site oficial da Uefa, comentando sobre seus ídolos e também as ambições da Azzurra no torneio internacional.

Após ter derrotado a Alemanha pelo placar mínimo, a Itália se classificou paras as semifinais do Europeu na liderança do Grupo C. Agora, a adversária da Seleção Italiana é a favorita Espanha, que vem realizando uma grande campanha na competição, possuindo a melhor defesa, com apenas um gol sofrido, e o melhor ataque, com nove gols feitos. Contudo, o meia Pellegrini acredita na vitória da sua equipe e no título.

+ Maiores campeãs da categoria, Espanha e Itália duelam por supremacia da Euro Sub-21

"Estamos absolutamente prontos para isso, pois estamos concentrados e daremos o nosso melhor, como fizemos com a Alemanha. É um jogo único, então absolutamente tudo pode acontecer. Já jogamos contra a Espanha em um amistoso em março e conhecemos muito bem os jogadores", comentou o jogador.

"Eles têm estrelas internacionais como Marco Asensio e Saúl Ñíguez, então sabemos que não será fácil. Asensio ganhou a Liga dos Campeões e joga provavelmente pelo time mais forte do mundo, o Real Madrid. É natural que ele esteja no centro das atenções neste torneio, mas também temos excelentes jogadores como Domenico Berardi e Federico Bernardeschi", avaliou.

Pellegrini surgiu nas categorias de base da Roma e foi vendido há dois anos atrás para o Sassuolo. Contudo, o meio-campista voltará à usar o uniforme giallorosso, já que provavelmente na próxima semana, o clube da capital ativará uma cláusula de recompra de € 10 milhões. O jovem jogador de 21 anos comentou o que espera do futuro e comentou sobre seus ídolos no futebol.

"Meu objetivo agora é a Euro, mas, em geral, quero continuar crescendo e, passo a passo, tornar-se um grande jogador. Eu sou inspirado por De Rossi, mas também Pogba, por sua qualidade incrível, ele também tem uma cabeça tão legal. Eu gosto de vê-lo jogar", falou.

"Os adversários mais difíceis que enfrentei são Domenico Berardi, que ainda provavelmente não expressou suas capacidades ao máximo. Outro nome seria Gonzalo Higuaín, que tem essa determinação incrível na forma como ele faz as coisas, o mesmo que outros jogadores como Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e De Rossi. Eles são o exemplo para nós, jovens jogadores", concluiu.