Torino anuncia contratação do goleiro Sirigu, ex-Sevilla

Foto: Divulgação/Torino

Sem espaço no Paris Saint-Germain, o goleiro Salvatore Sirigu foi anunciado nesta terça-feira (27), como o novo reforço do Torino para a próxima temporada. O atleta irá substituir o inglês Joe Hart, que voltou ao Manchester City após o período de uma temporada emprestado ao Granata.

Com a chegada de Laurent Blanc no PSG, Sirigu perdeu espaço na equipe titular, principalmente após a chegada do alemão Kevin Trapp. Portanto, o goleiro foi emprestado em agosto de 2016 ao Sevilla, da Espanha, onde atuou somente quatro vezes. Em janeiro de 2017, no meio da temporada, foi novamente emprestado, desta vez ao Osasuna. O italiano foi titular, mas não conseguiu evitar o rebaixamento dos Rojillos. Sirigu deu uma entrevista na sua chegada ao Torino, afirmando que é uma "honra" atuar no Granata, pois o clube piemontês possui uma "história única".

"Estou muito feliz em fazer parte desse clube. Eu escolhi o Torino, porque eles me queriam fortemente, e porque durante anos, eles estão realizando um projeto sólido com crescimento exponencial. O clube e o presidente me fizeram sentir importante e agradeço-lhes por isso. Tenho a honra de fazer parte deste clube, que tem uma história única", disse.

Sirigu volta ao futebol italiano após seis anos. O goleiro de 30 anos foi revelado pelo Palermo, em 2005. Ganhou sua primeira oportunidade como titular em um clube profissional em 2007, quando estava emprestado Cremonese, e posteriormente no Ancona. Voltou ao clube rosanero em 2009 e se destacou no Palermo, até ser vendido em 2011 ao Paris Saint-Germain.

No futebol francês, Sirigu jogou cinco temporadas no clube parisiense, e foi titular absoluto em quatro delas, vencendo duas vezes o prêmio de melhor goleiro da Ligue 1. O arqueiro ainda foi convocado para a seleção italiana, onde atuou 17 vezes com a camisa azzurra, entre 2010 e 2016.