Empresário confirma que Gabigol será emprestado pela Internazionale

Gabigol segue sem espaço na Inter de Milão (Foto: Omar Bai/NurPhoto via Getty Images)

Não será em 2017/18 que Gabigol terá sua chance com a camisa nerazzurra. De acordo com o empresário do jogador, Wagner Ribeiro, a Internazionale não tem perspectiva de contar com o atleta e planeja emprestá-lo durante toda a temporada. Entretanto, o agente esclareceu que não há possibilidade de retorno do atacante ao Brasil, ao menos não por agora.

"A Inter está preparada para emprestar Gabigol durante uma temporada e eu estou analisando as propostas, mas ele definitivamente permanecerá na Europa", afirmou o empresário, ao canal Fox Sports.

Gabigol custou cerca de € 29,5 milhões aos cofres italianos, em agosto de 2016. Desde então, apenas um gol marcado em dez jogos com a camisa da Inter, sem nenhuma aparição na Serie A. Sentido-se desconfortável com o banco de reservas e preterido em algumas oportunidades, o atacante ficou marcado por um episódio de indisciplina, quando abandonou o campo antes do apito final.

Nas palavras do empresário, ainda não há nenhuma negociação em curso, apesar do nome do brasileiro já ter sido ventilado em inúmeros clubes nos últimos meses. Em abril, o Sevilla demonstrou interesse em contar com o futebol do atacante, mas não houve proposta oficial à Inter de Milão.

De acordo com as notícias recentes, a bola da vez é o FC Porto. Todavia, Wagner Ribeiro fez questão de rechaçar qualquer tipo de acordo, garantindo que o futuro do jovem atacante ainda está em aberto: "Não há absolutamente nada de concreto, são apenas rumores. Estamos olhando as propostas", finalizou.