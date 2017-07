Na mira do City, Daniel Alves se despede da Juve e dispara: "Não jogo futebol por dinheiro"

Daniel Alves é alvo do futebol inglês (Foto: Getty Images)

O lateral direito Daniel Alves se despediu da Juventus nessa terça-feira (27). O jogador usou uma de suas redes sociais, o Instagram, para confirmar que não seguirá no futebol italiano na próxima temporada.

Na publicação (confira abaixo), o jogador pediu desculpas por uma eventual ofensa aos torcedores juventinos, agradeceu pela única temporada que permaneceu na Itália e negou que seja mercenário. "Não jogo futebol por dinheiro, jogo futebol porque amo essa profissão e respeito os que fazem parte dela", afirmou.

Em um ano atuando pelo time de Turim, Dani Alves foi campeão italiano e da Copa Itália, além de ter chegado à final da Uefa Champions League, na qual a Juve acabou derrotada pelo Real Madrid.

Segundo a imprensa europeia, é provável que o lateral da Seleção Brasileira se mude para o futebol inglês. O Manchester City deve ser o provável destino do jogador de 34 anos.

Confira a declaração completa de Daniel Alves

Gostaria de agradecer a todos os torcedores da Juventus pelo ano vivido aqui, aos companheiros por acolherem-me e aos profissionais, que por causa deles esse clube vence e chega às finais. Acredito que meu respeito a esse clube e seus torcedores foi minha dedicação, minha entrega, minha paixão e todo meu esforço para fazer desse clube, um clube maior a cada dia.

Peço desculpas aos torcedores da Juventus se em algum momento pensaram que fiz alguma coisa para ofendê-los. Jamais tive essa intenção, apenas tenho uma forma de viver as coisas espontaneamente, que pouca gente entende. Embora pareça que não sou perfeito, meu coração é puro.

Hoje termina nossa relação profissional e levarei comigo todos os que fazem de verdade e de coração a Juventus um grande clube. Como sabem, sempre peco por dizer o que penso e o que sinto.

Sinto que devo dizer “obrigado” ao senhor Marotta [diretor-geral da Juventus] pela oportunidade que te dei de ter um grande profissional e alguém que ama a sua profissão como qualquer um. Não jogo futebol por dinheiro, jogo futebol porque amo essa profissão e respeito os que fazem parte dela.

Deixarei que você aproveite o que trabalhei para que você tenha muitos anos de férias. Eu amo o futebol e o dinheiro jamais vai me manter em algum lugar

Muito obrigado!"

Substituto chegando

Segundo o jornalista italiano, Gianluca Di Marzio, a Juventus agiu rápido e escolheu Danilo, do Real Madrid, como substituto de Daniel Alves. Em breve a direção da Juventus se reunirá com os representante do lateral brasileiro para acertar os detalhes. Segundo a publicação a primeira oferta do clube italiano deve girar em torno de €15 milhões, o Real Madrid não dificultaria uma provável saída do brasileiro, visto que ele não teve grandes atuações na temporada.