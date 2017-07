Destaque do Feyenoord, jovem lateral Karsdorp assina com a Roma e fala em 'realizar sonhos'

Karsdorp usará o número 26 em sua camisa (Foto: Divulgação/AS Roma)

A Roma anunciou nesta quarta-feira (28) o segundo reforço para a próxima temporada. Após acertar com o zagueiro mexicano Héctor Moreno, o clube da capital italiana foi até o Feyenoord buscar o jovem Rick Karsdorp, lateral-direito holandês de 22 anos e um dos destaques do time de Roterdã.

O defensor assinou contrato até junho de 2022 e custou € 14 milhões (R$ 52,2 milhões) aos cofres da Roma. O acordo com o Feyenoord também inclui várias cláusulas relacionadas ao desempenho do atleta, no valor de até € 5 milhões (R$ 18,6 milhões) em pagamentos adicionais.

“Vir para a Roma é um grande passo em frente para mim”, afirmou Karsdorp, ao site oficial da Roma. “Eu chego aqui com um grande desejo e entusiasmo para jogar e realizar meus sonhos. Eu sei que ainda tenho muito a melhor e espero fazer isso aqui”, completou.

O diretor esportivo da Roma, Monchi, enalteceu as qualidades do novo reforço romano. “Apesar de sua idade jovem, Rick já mostrou que possui grande talento. Estamos muito satisfeitos por podermos assinar com ele, e estamos certos de que seus atributos se encaixam bem com a forma como o treinador Eusebio Di Francesco quer jogar”, exaltou.

Karsdorp é a segunda cartada de Monchi na Roma (Foto: Divulgação/AS Roma)

Karsdorp é cria das divisões de base do Feyenoord, onde disputou mais de 100 jogos. Na última temporada, o lateral-direito ajudou a equipe de Roterdã a conquistar a Eredivisie (Campeonato Holandês) depois de 18 anos de jejum.

O jogador também soma passagens pelas categorias juvenis da seleção da Holanda. Ele fez sua estreia pela Oranje em outubro do ano passado, contra a França, em jogo válido pelas Eliminatórias Europeias à Copa do Mundo de 2018.

Pellegrini próximo de retorno

O meio-campista Lorenzo Pellegrini, do Sassuolo, confirmou nesta quarta-feira (28) que está retornando à Roma, agremiação que o lançou ao futebol. “Estou muito feliz por voltar para a Roma. Tudo será feito na sexta-feira, vamos tornar oficial. Haverá uma entrevista coletiva. Teremos a chance de dizer tudo”, disse o jogador italiano, de 21 anos, a repórteres após retornar da Polônia, onde estava disputando o Europeu Sub-21 – a Itália caiu na semifinal diante da Espanha.