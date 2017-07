Borini e mais três: Milan pode anunciar pacotão de reforços antes do início da pré-temporada

Borini realiza testes físicos na clínica La Madonnina, em Milão, para assinar com o Milan (Foto: Divulgação/AC Milan)

Nesta quinta-feira (29), o Milan deve anunciar sua quinta contratação para a temporada 2017/18. Trata-se do atacante italiano Fabio Borini, que estava no Sunderland. O atleta chega por empréstimo de € 1 milhão mais a obrigação de compra daqui um ano, por mais € 6 milhões. Ele realizou exames físicos na clínica La Madonnina, em Milão, nesta quinta-feira e deve ser anunciado oficialmente em breve.

Borini começou a carreira como centroavante, mas tem atuado, principalmente nas duas últimas temporadas, como um atacante de lado de campo. Sendo assim, chega a princípio para ser um substituto do espanhol Suso, que atua como ponta-direito do esquema tático 4-3-3 empregado pelo técnico Vincenzo Montella.

A contratação do italiano, no entanto, não fecha as portas para a chegada de novos jogadores ao setor ofensivo do time. Não à toa, o Milan negocia com o Bayer Leverkusen pelo meia turco Hakan Çalhanoglu. O clube alemão pede cerca de € 30 milhões, mas a transação pode ser fechada entre € 20 e 25 milhões.

Outro jogador que está muito perto de acertar sua ida ao Milan é o lateral-direito Andrea Conti, da Atalanta, que esteve no Europeu Sub-21. Ao desembarcar na Itália após jogar a competição, o jogador de 21 anos afirmou que seu sonho de defender o Diavolo está próximo de se realizar e que em breve os dirigentes das duas equipes se reunirão para concluir a transação.

Conti está muito perto de se tornar um jogador milanista (Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images)

"Eu sei que amanhã [hoje, quinta-feira], os dois clubes vão se encontrar para o desfecho da negociação. Quando soube do interesse do Milan, não pensei duas vezes em aceitar. Jogar no Milan seria um sonho que está prestes a se realizar", revelou o italiano de 23 anos, que se destacou na Atalanta durante a temporada passada e foi eleito o melhor lateral-direito da Serie A pela editoria italiana da VAVEL Brasil.

Para o meio-de-campo, o Diavolo ainda tem interesse no volante argentino Lucas Biglia, da Lazio, já tem um acordo com o atleta, mas a equipe romana dificulta o negócio pedindo cerca de € 25 milhões pelo jogador de 31 anos e que tem contrato apenas até meados de 2018.

Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, dirigentes milanistas e responsáveis pela contratações da agremiação, entendem que o valor do jogador é mais baixo, e um acordo não parece tão próximo de acontecer. Com isso, o clube pode buscar outras opções no mercado como o volante polonês Grzegorz Krychowiak, encostado no Paris Saint-Germain.

A intenção da diretoria é fazer a maioria das contratações antes da pré-temporada do clube começar, muito por conta dos playoffs que o Milan precisará jogar, já no fim de julho, para chegar à fase de grupos da Uefa Europa League. O primeiro amistoso da equipe será no dia 11/7, contra o FC Lugano, da Suíça.

Até o momento, o Milan anunciou quatro contratações para temporada 2017/18: o zagueiro Mateo Musacchio, o meio-campista Franck Kessié, o lateral-esquerdo Ricardo Rodríguez e o atacante André Silva. Borini, caso passe pelos exames médicos, será o quinto.