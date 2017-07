Especulado no Tottenham, Suso revela propostas de clubes que disputam Champions League

Google Plus

Suso está na mira de várias equipes europeias (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Curtindo os seus últimos dias de férias em Ibiza, na Espanha, o meia-atacante Suso, do Milan, oncedeu entrevista ao canal italiano Sky Sports nesta quinta-feira (29) e revelou ter três ofertas de clubes que jogarão a próxima Uefa Champions League. Mas, apesar do assédio, o jogador deixou claro que sua intenção é seguir no clube italiano.

Um dos times interessados no futebol de Suso é o Tottenham, atual vice-campeão da Premier League. O clube inglês já teria, inclusive, enviado uma proposta prontamente recusada pela diretoria após Vincenzo Montella, técnico do Milan, vetar a negociação.

"Quero agradecer a todos os torcedores que tem demonstrado afeto comigo nesses meses. Renovação? Nos encontramos em dezembro e Fassone me disse que não haveria problemas em relação a isso, mas não tive outros contatos depois e agora a diretoria está trabalhando em outras prioridades. Recebi três propostas de clubes que estão na Champions League, mas quero permanecer no Milan pelo clube, torcedores e treinador", contou o espanhol, que na última temporada conseguiu se firmar como titular do Milan: em 37 jogos, marcou sete gols e deu 11 assistências.

Um dos destaques do Milan na última temporada, Suso ainda aguarda contato da nova diretoria rossonera para renovar seu contrato, que expira em junho de 2019.

Suso também elogiou muito o atual treinador do clube, Vincenzo Montella, considerando-o como melhor de sua carreira. Ele também opinou a respeito da contratação do atacante Fabio Borini, seu companheiro de Liverpool há algumas temporadas.

"Montella é o melhor treinador que tive na carreira, fica muito nítido pelo trabalho que ele faz. Melhoramos muito em campo com ele. Ele e Gasperini foram muito importantes me dando confiança e agora só penso em melhorar cada vez mais. Borini? Jogamos juntos no Liverpool e ele era centroavante. Chega para ajudar muito o Milan", sublinhou.

+ Lenda no Milan, Seedorf aconselha Donnarumma a permanecer no clube: "Não precisa ter pressa"

Por fim, o espanhol disse torcer pela permanência de Gianluigi Donnarumma no Milan, mas ressaltou que o jovem goleiro deve seguir sua cabeça e escolher o melhor para ele.

"Eu falei com ele [Donnarumma] antes da partida contra a Espanha [pelo Europeu Sub-21], quero que ele fique conosco porque seria melhor pra todos. Entretanto, ele deve fazer aquilo que sente, aquilo que ele pensa ser melhor", concluiu.