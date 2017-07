Roma anuncia retorno do meia Lorenzo Pellegrini junto ao Sassuolo

Pellegrini marcou seis gols e deu sete assistências na última temporada (Foto: Divulgação/AS Roma)

A Roma anunciou nesta sexta-feira (30) o retorno do meia Lorenzo Pellegrini, de 21 anos, após atuar as duas últimas temporadas pelo Sassuolo. A equipe da capital pagou €10 milhões (cerca de R$ 37,5 milhões) pela volta do jogador, que assinou um contrato até 2022.

Destaque da Seleção Italiana no Campeonato Europeu Sub-21, Pellegrini esteve presente em 54 jogos do Sassuolo. Na última temporada, participou de 28 partidas, fez seis gols e deu sete assistências.

O jogador chegou à Roma aos 10 anos de idade, e em sua primeira entrevista, falou da emoção de voltar ao clube. “É uma emoção muito grande. Cresci em Trigoria e se tornar um jogador de futebol é um sonho para todos os meninos que entram para fazer uma peneira. Agora, preciso aprender a deixar o sentimento de lado. Chegou a hora de dar tudo por esta camisa. Acredito que compensarei o clube e os torcedores”, destacou.

O diretor esportivo Ramón Rodríguez Verdejo, mais conhecido como Monchi, falou sobre a volta do jogador e comentou seu crescimento profissional. "Estamos orgulhosos de ter trazido Pellegrini de volta para casa. Nestes anos, Lorenzo ganhou uma experiência importante no Sassuolo e estamos certos que ele saberá contribuir para o processo de crescimento da equipe", disse.

Pellegrini é mais um reforço da equipe para a próxima temporada. A Roma já anunciou as contratações do zagueiro Héctor Moreno, ex-PSV, e também do lateral-direito Rick Karsdorp, ex- Feyenoord.