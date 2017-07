Di María entra na mira da Internazionale

Ángel Di Maria é alvo da Inter para a próxima temporada (Foto: Aurelien Meunier/Getty Images)

Pouco a pouco, a Internazionale mostra a força dos investimentos feitos para voltar a ser uma potência europeia. Para retomar ao antigo status, aposta em nomes importantes para elevar o nível do atual elenco. Ángel Di Maria e Adrien Rabiot são as bolas da vez.

Segundo informações dos veículos Mediaset Premium, Sportitalia e Tuttosport, o meio argentino é o principal alvo da diretoria italiana para a temporada 2017/18. Ainda secundo a publicação, Di María pode desempenhar várias funções no meio-campo, além de já possuir passaporte italiano, o que significa que ele não ocuparia vagas destinadas a estrangeiros, seguindo as normas da Federação Italiana.

Di Maria assinou com o Paris Saint Germain por € 63 milhões, após passagem apagada em apenas um ano pelo Manchester United, que desembolsou a quantia de € 75 milhões para tirá-lo do Real Madrid. Com a constante desvalorização do meia, a Inter espera que o valor de mercado de Di María continue caindo e chegue à marca de € 50 milhões. Além dos valores, o próprio jogador vê com bons olhos uma mudança para a Serie A.



Na última temporada o argentino marcou 14 gols e anotou 15 assistências em 43 jogos pelo time da capital francesa



Dirigentes do clube italiano devem viajar a Paris na próxima semana para conhecer os mandatários do PSG e discutir possíveis negociações; entre elas, além de Di María, outro que interessa aos italianos é o volante Rabiot, de 22 anos, que esteve perto de assinar com os nerazzurri no ano passado.