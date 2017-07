Emerson Palmieri demonstra confiança e traça convocação à Seleção Italiana como objetivo

Arte: Hugo Alves/Editoria de Arte

Após o fim da última partida de Francesco Totti com a camisa da Roma, milhares de pessoas caíram no choro, incluindo torcedores, companheiros e o próprio camisa 10 romanista. Além deles, um jogador se emocionou de maneira mais forte e recebeu carinho especial do 'Capitano', enquanto ele cumprimentava todos os colegas de profissão no gramado. Emerson Palmieri, que havia se lesionado mais cedo, já usava muletas por conta de uma ruptura nos ligamentos, confirmada nos dias que se sucederam.

+ Entrevista: Marcos Assunção relembra momentos com Totti: "Contribuí na maior conquista"

Com o fim da temporada, o lateral-esquerdo entrou de férias e retornou ao Brasil, realizando tratamento intensivo para voltar aos gramados no segundo semestre. Convocado por Giampiero Ventura para dois amistosos pela Seleção Italiana, Palmieri acabou sendo cortado por conta de sua lesão. Ainda assim, em entrevista exclusiva à VAVEL Brasil, o jogador demonstrou confiança em seu retorno e apontou uma nova convocação à Azzurra como um de seus principais objetivos.

"A confiança segue alta. Apesar de ser uma lesão grave, isso não tira minha confiança de retornar a jogar bem pela Roma e voltar a Seleção Italiana. Primeiro tenho que pensar em voltar a jogar em alto nivel depois dessa lesão, mas com certeza é um objetivo pessoal que eu tenho: continuar sendo titular na Roma e me firmar na seleção", declarou Emerson, que pode preencher uma posição cheia de incertezas na Itália.

Emerson Palmieri quer continuar sendo lembrado por Giampiero Ventura (Foto: Giuseppe Bellini/Getty Images)

Ao lado de seu irmão Giovanni, lateral-esquerdo do América-MG, Emerson já havia dito ao site que pretendia construir toda sua carreira na Europa. Aos 23 anos, teve uma grande referência em Francesco Totti. Apesar de ter chegado à Roma num momento em que o camisa 10 pouco jogava, o jogador giallorosso afirmou categoricamente que o italiano foi o maior jogador com quem já dividiu o gramado, elogiando a atitude do 'Capitano' dentro do elenco.

"A minha relação com o Totti era boa, assim como ele tinha com todos, sempre foi um cara muito tranquilo e de grupo... Foi emocionante ver uma lenda do futebol se despedir de um clube em qual ele passou toda a sua vida, isso ficará marcado pra sempre comigo. Pela historia dele posso dizer que sim, que foi o maior jogador que joguei junto até agora. Agradeço a Deus por me dar a honra de ter participado dos últimos dois anos de carreira dele, com certeza é algo que não é para todos", ressaltou o ítalo-brasileiro.

A temporada 2017/18 começa, para a Roma, em 20 de agosto, com a primeira rodada da Serie A. Antes disso, Juventus e Lazio disputarão a Supercopa Italiana, e as equipes farão suas pré-temporadas. Neste meio-tempo, o mercado de transferências está agitado e, depois de vender Mohamed Salah, para o Liverpool, e Leandro Paredes, ao Zenit, a equipe giallorossa anunciou a contratação do lateral-direito Karsdorp e a repatriação de Lorenzo Pellegrini, meio-campista revelado pelo clube.