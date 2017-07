Borja Valero indica saída da Fiorentina: "Me fizeram chorar e estou sem dormir há semanas"

Valero é visto com bons olhos pela diretoria da Inter (Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images)

Especulado na Internazionale, o meio-campista e capitão da Fiorentina, Borja Valero, pode estar bem próximo da saída do time de Florença. Nos últimos dias, vazaram nas redes sociais áudios de uma conversa do atleta espanhol com seus amigos, no qual o jogador dizia que não aguentava mais o clube.

Em alguns trechos do bate-papo, Borja dizia: “Não tenho 100% de certeza, mas muito provavelmente eu terei que deixar a Fiorentina, porque eles me fizeram chorar e estou sem dormir há semanas”.

O motivo para tal declaração ainda não foi divulgado, mas o atleta confirma que não assinou contrato com nenhum time, e faz isso pelos torcedores, e não em nome do clube.

“Eu gostaria de falar abertamente: sou uma pessoa honesta, mas estou sob contrato com o clube; portanto, o dia em que não estiver atuando mais pela Viola, irei convocar uma coletiva de imprensa e todos irão saber o que aconteceu”, afirmou.

Após saber do caso, a Fiorentina emitiu um comunicado dizendo estar ciente de que é realmente o áudio vazado nas redes sociais é do meio-campista. O clube da Toscana promete tomar as medidas legais para que este caso seja solucionado.

Borja Vallero chegou no clube em 2012, vindo do Villareal. Até hoje o jogador atuou em 166 partidas na Série A com a camisa da Viola, na temporada 16/17 marcou apenas um gol, mas deu nove assistências na liga italiana.