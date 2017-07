Çalhanoglu revela segredo nas cobranças de faltas: "50% talento e 50% trabalho duro"

Çalhanoglu reforça o meio-campo do time milanista (Foto: Divulgação/AC Milan)

Após passar por exames médicos no domingo (2), Hakan Çalhanoglu foi oficialmente apresentado nessa segunda-feira (3) como novo reforço do Milan. Aguardado por muitos torcedores em frente a Milanello, centro de treinamento do clube, o jogador vestiu a camisa do clube e concedeu entrevista à Milan TV, veículo que transmite o dia a dia do Diavolo.

Chegando por cerca de € 22 milhões (R$ 82,4 milhões), o jogador, que é muito conhecido por cobranças de falta precisas, foi questionado sobre como consegue ter um percentual de acerto em bolas paradas, maior até que Lionel Messi e Miralem Pjanic.

“O segredo das faltas é 50 % talento e 50% trabalho duro. Eu treino muito todos os dias para que quando essa situação chegar, eu possa anotar um gol e ajudar a equipe”, disse.

Desde a temporada 2013/14, nenhum jogador marcou mais gols de falta que Çalhanoglu (11), que é seguido por Messi e Pjanic (ambos com dez)

Denunciado em 2013 pelo Trabzonspor, da Turquia, onde o clube alegava uma quebra de contrato do jogador, Çalhanoglu foi multado pelo Tribunal Arbitral do Esporte com uma multa de € 100 mil, mais uma suspensão de quatro meses, onde não poderia atuar pelo Bayer Leverkussen, clube no qual defendia antes de ser anunciado pelo Milan.

Após o término do período fora dos gramados, o turco comemorou poder voltar a atuar. “Agora eu estou livre para dar tudo de mim. O Milan é um ótimo clube com muita história, e eu espero deixar o meu nome aqui também”, concluiu.

O jogador assina com os rossoneri por quatro anos, e a diretoria afirma que ele será imprescindível para o esquema do atual do técnico Vincenzo Montella, que já deve comandar o turco, junto com o resto do elenco, ainda nesta semana para dar início à pré-temporada.