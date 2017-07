Diretor do Milan revela desejo do lateral De Sciglio em deixar o Milan: "Ele quer isso agora"

Google Plus

Cria de base do Milan, De Sciglio deve trocar de clube nesta janela de transferências (Foto: Emilio Andreoli/Getty Images)

Na reapresentação do Milan para a temporada 2017/18, o diretor esportivo do clube, Massimiliano Mirabelli, revelou que o versátil lateral Mattia De Scliglio quer trocar de time. O jogador, que chegou a usar a braçadeira de capitão da equipe rossonera na última temporada, está na mira da Juventus e do Napoli.

"Nós conversamos com seu agente e ele nos disse que, por inúmeras razões, De Sciglio quer mudar de cenário, e ele quer isso agora", explicou Mirabelli, em entrevista coletiva, na sede do Milan, nesta quarta-feira (5).

O nome de De Sciglio tem sido ventilado na Juventus desde as últimas janelas de transferências. Mirabelli, porém, deixou claro que a Vecchia Signora e qualquer outro clube precisa "cumprir as demandas" exigidas pela diretoria milanista caso queiram tirar o italiano do Milan.

"Até o momento ninguém entrou em contato. Se qualquer equipe cumprir nossas demandas, Mattia vai sair, caso contrário ele fica até o final do contrato", disse.

Questionado sobre o mercado, o dirigente comentou sobre a chegada e saída de atletas. O Milan já apresentou seis reforços para a próxima temporada, mas, de acordo com o cartola, o trabalho ainda continua.

"O mercado é longo, não podemos contar com 35 jogadores e temos que nos desfazer de alguns, embora tenhamos três competições. Não será um grande número, mas também não será pequeno. Não podemos dizer quantos jogadores chegarão porque a janela de transferências acabou de abrir", concluiu.