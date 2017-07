Na mira da Internazionale, Luan recebe proposta oficial da Sampdoria

Luan pode estar de malas prontas para o futebol italiano (Foto: Lucas Uebel/Getty Images)

Um dos principais destaques do futebol brasileiro nas últimas temporadas pode estar de saída rumo à Europa. O atacante Luan, de 24 anos, foi recentemente especulado pela imprensa internacional como possível reforço da Internazionale. Entretanto, o clube nerazzurro não terá vida fácil na negociação pelo jogador.

Nesta quarta-feira (5), a Sky Sports Italia revelou um segundo interessado em contar com o futebol do destaque gremista. O concorrente – justamente um rival italiano – é a Sampdoria, que promete esquentar a disputa pela contratação do atleta. Ainda de acordo com a fonte, a Samp fez questão de se antecipar ao seu rival e já apresentou proposta oficial no valor de € 18 milhões (R$ 67,2 milhões).

A oferta apresentada pelo clube de Genoa não se aproxima dos € 25 milhões, valor estipulado pelo Grêmio como montante inicial para qualquer tratativa pelo atleta. Entretanto, a Sampdoria espera que a investida crie um canal direto de comunicação entre as diretorias envolvidas no negócio.

Inteligente, veloz, de passe refinado e boa finalização, Luan acumula prêmios e títulos nos últimos dois anos. Em 2015, conquistou a Bola de Prata, prêmio concedido aos melhores jogadores de cada posição durante o Campeonato Brasileiro. Em 2016, levou o ouro olímpico com a Seleção Brasileira e ergueu o troféu de campeão da Copa do Brasil. Agora, em 2017, se consolida como referência técnica e uma das principais estrelas do futebol brasileiro.