Ilicic recusa oferta da Sampdoria e é contratado pela Atalanta

Foto: Divulgação/Atalanta

Visando melhorar a sua equipe para a próxima temporada, a Atalanta anunciou nesta quarta-feira (5) a contratação do meia-atacante Josip Ilicic, ex-Fiorentina. O jogador esloveno assinou um contrato de três anos, tendo o clube nerazzurro desembolsado € 5,5 milhões para contar com o atleta. O valor pode aumentar por conta de bônus no contrato.

Ilicic estava muito próximo de ser anunciado pela Sampdoria, mas o jogador recusou de última hora a proposta do clube genovês, deixando-os insatisfeitos com o atleta.

Na temporada passada, Ilicic atuou em 36 jogos e marcou seis gols com a camisa da Fiorentina, clube que no qual estava há quatro temporadas. No geral, o esloveno esteve em campo pela Viola 138 vezes, anotando 37 tentos.

Aos 29 anos, Ilicic foi revelado pelo Bonifika Koper, da Eslôvenia. Após disputar a segunda divisão do campeonato local, foi transferido ao Interblock Ljubljana, da elite do futebol esloveno, depois indo ao tradicional Maribor. Chegou ao futebol italiano em 2011 para defender o Palermo, saindo do rosanero para a Fionrentina em 2013.

Pela seleção da Eslovênia, o meia-atacante atuou em 46 jogos e marcou três gols. Ilicic apesar das diversas convocações, não chegou a disputar uma Eurocopa ou Copa do Mundo pela equipe nacional.

A janela de transferências da Atalanta

Ilicic é a grande contratação da Atalanta até o momento, que já apresentou outros oito jogadores além do esloveno. Os nerazzurri anunciaram as contratações de Gosens, do Heracles Almelo; Haas, do Luzern; Cornelius, do Copenhagen; Vido, do Milan; e João Schmidt, do São Paulo.

A Atalanta mais vendeu do que contratou. Além de Raimondi e Migliaccio, que se aposentaram, Grassi, Zukanovic, Kessié, Lath e Capone saíram por empréstimo ou em definitivo. No momento, outro destaque nerazzurro que pode estar de saída é Andrea Conti, de malas prontas para o Milan.