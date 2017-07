Agente diz que Gabigol conversará com Spalletti antes de decidir se vai deixar a Inter

Google Plus

Gabigol marcou somente um gol na última temporada (Foto: Omar Bai/NurPhoto via Getty Images)

O atacante Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, não esteve presente na reapresentação da Internazionale, aumentando os rumores de uma possível saída. Os Neurazzurri começaram os trabalhos de pré-temporada nesta quinta-feira (6), em Brunico.

O jornal Gazetta dello Sport afirma que o jogador recebeu cinco dias extras de férias e tem permissão para procurar uma nova equipe por empréstimo. No entanto, se Gabigol não fechar com nenhum clube, terá de se reapresentar na próxima segunda-feira (10). Mas Wagner Ribeiro, agente do brasileiro, desmentiu os rumores.

"Gabriel estará sob o comando de Luciano Spalletti a partir do dia 10 de julho. Quando ele voltar, ele terá a chance de conversar com o novo técnico. Depois disso, ele tomará uma decisão", disse o representante.

Contratado na última temporada por quase €30 milhões, o brasileiro disputou nove partidas na Serie A e marcou somente um gol.