Gabigol diz estar mais 'preparado e maduro' para nova temporada na Europa

Gabigol pode deixar a Inter, mas assegura permanência no futebol europeu (Foto: Marco Luzzani/Internazionale FC)

O atacante Gabigol embarcou neste sábado (8) rumo à Itália para se preparar à próxima temporada. Após passar o período de férias no Brasil, o brasileiro ainda não sabe se permanecerá na Internazionale. Ele foi pouco aproveitado na época passada e despertou o interesse de outros clubes. O atleta, no entanto, garante que vai continuar no Velho Continente, e crê que chega mais 'maduro e preparado'.

"Todo início de temporada gera uma grande expectativa da nossa parte, das pessoas que nos acompanham. Será mais um ano meu na Europa e acredito que chego mais preparado, mais maduro para desempenhar o meu melhor. Que essa evolução possa ser mostrada tanto dentro de campo quanto fora dele. Acredito nisso", afirmou o camisa 96, que se reapresenta à Inter na segunda-feira (10).

A Inter pagou cerca de € 29,5 milhões por Gabigol, que chegou ao clube, em agosto do ano passado, após ter conquistado a medalha de ouro com a Seleção Brasileira Olímpica na Olimpíada Rio-2016. Porém, apesar do status, o ex-jogador do Santos marcou apenas um gol em dez jogos com a camisa nerazzurra na temporada anterior.

Sentido-se desconfortável com o banco de reservas e preterido em algumas oportunidades, o atacante ficou marcado por um episódio de indisciplina, quando abandonou o campo antes do apito final contra a Lazio, na última rodada da Serie A 2016/17.

Embora estivesse de férias, Gabigol não deixou o profissionalismo de lado e aproveitou o período para cuidar de seu parte física. "Mesmo de férias fiz questão de me manter bem fisicamente e mentalmente. Trabalhei minha parte física durante esse período para voltar bem à Europa. Agora é seguir esse planejamento e atingir minha melhor forma física e técnica nesta temporada que irá se iniciar", ressaltou.