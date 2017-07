Fim da novela: Fiorentina confirma venda de Borja Valero à Internazionale

Borja Valero realiza exames médicos em uma clínica em Milão (Foto: Divulgação/FC Internazionale)

Após vários dias de negociação, Fiorentina e Internazionale chegaram a um acordo por Borja Valero. A Viola confirmou nesta segunda-feira (10), em nota oficial, que sacramentou a venda do meio-campista espanhol, de 32 anos, ao clube de Milão.

"A ACF Fiorentina anuncia que vendeu, de forma definitiva, o jogador Borja Valero Iglesias para a F.C. Internazionale Milano. A Fiorentina agradece a Borja pelos cinco maravilhosos anos juntos e deseja ao meio-campista espanhol a melhor sorte, tanto no sentido humano como profissional", informava o comunicado, no site da Fiorentina.

A imprensa italiana garante que a Inter pagará € 5,5 milhões (cerca de R$ 20 milhões), além de € 1,5 milhão em bônus, à Fiorentina pelos diretos econômicos do atleta.

Borja Valero chegou a Milão na manhã desta segunda-feira para realizar exames médicos. Depois de deixar a clínica, o meio-campista rumou a Brunico, comuna italiana situada na província de Bolzano, local onde o grupo nerazzurro realiza pré-temporada. O atleta também mandou um recado à torcida interista (confira abaixo).

Desde o encerramento da última Serie A, em maio, a Inter havia demonstrado interesse em Valero. Apesar de o clube de Milão já ter o aval do empresário do jogador, Alejandro Camaro, os dirigentes da Fiorentina amarraram a negociação, solicitando um valor acima de € 7 milhões para liberar o espanhol – a oferta inicial da cúpula nerazzurra era de € 4 milhões. De acordo com os veículos da Itália, o martelo foi batido em € 5,5 milhões mais € 1,5 milhão em bônus.

Valero chega à Inter para suprir a saída do argentino Éver Banega, que retornou ao Sevilla, por cerca de € 9 milhões (R$ 33,4 milhões), após uma temporada na Itália.

Criado nas divisões de base do Real Madrid, Borja Valero começou sua trajetória no Real Madrid Castilla, em 2005, antes de ser promovido ao time principal do gigante espanhol. Em 2007, acertou com o Mallorca, onde permaneceu por uma temporada até mudar de ares. Foi comprado pelo West Bromwich em 2008, mas não obteve sucesso atuando em solo inglês.

Em 2009, voltou ao Mallorca por empréstimo de um ano. Depois, ficou uma temporada defendendo as cores do Villarreal. Em 2012, assinou com a Fiorentina, único clube onde permaneceu por mais de dois anos.

Valero virou uma referência do time italiano, e na última temporada usou a braçadeira de capitão. O jogador disputou 212 partidas pela Viola, marcou 17 gols e deu 44 assistências. Na época passada, entrou em campo 40 vezes, anotou dois tentos e distribuiu dez passes para gol.