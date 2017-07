Vislumbrando mercado ousado, Internazionale prepara investida por Nainggolan

Nainggolan pode ser mais um de saída da Roma (Foto: Matteo Ciambelli/NurPhoto via Getty Images)

Um dos destaques da última temporada italiana pode estar trocando de camisa nos próximos dias. O meia belga Radja Nainggolan, um dos pilares do vice-campeonato giallorosso em 2016/17, é o principal alvo da Internazionale. Buscando recuperar o protagonismo de outrora em território nacional, o clube de Milão monitora diversos nomes "pesados" e promete balançar o mercado de transferências.

Apesar das recentes declarações do dirigente Monchi, desmentindo qualquer possibilidade de negociação de Nainggolan, a Gazzetta dello Sport confirmou nesta segunda-feira (10) que Roma e Inter já iniciaram conversas acerca de uma possível transferência. Já a Premium Sport vai um pouco além, afirmando que os nerazzurri já teriam feito primeira investida oficial pelo jogador, no valor de € 45 milhões (R$ 166,9 milhões).

Sentindo-se subvalorizado pela demora do clube da capital em renovar seu contrato, Nainggolan deixa evidente, principalmente via redes sociais, sua insatisfação com a situação atual. A Roma, por sua vez, não parece disposta a pagar o valor pedido pelo atleta para renovação seu vínculo até 2021. Esse imbróglio pode acabar facilitando a ida do atleta para Milão.

Ainda de acordo com a Premium Sport, a Inter não medirá esforços para contar com o futebol do meia belga e já prepara um contrato com cifras significativas: € 6 milhões (R$ 22,2 milhões) em bônus, valor superior à própria pedida de Nainggolan na Roma.

Perguntado sobre a possibilidade de voltar a trabalhar com Radja, o treinador nerazzurro, Luciano Spalletti, não poupou elogios ao jogador, exaltando sua qualidade técnica e a sua polivalência.

"[Nainggolan] É um grande jogador e também um grande cara. Bem diferente do que costumam pintá-lo. Não importa qual pedido lhe façam, Radja cumpre com uma facilidade desarmante. Eu recebi muito dele durante meu tempo na Roma. É um jogador que sabe como atuar em variadas funções, chegando com qualidade ao ataque e machucando o adversário", afirmou o comandante.

Arturo Vidal também interessa

Outro nome de peso está sob a mira da Internazionale. O chileno Arturo Vidal, atualmente no Bayern de Munique, é tratado como "sonho de consumo" em Milão. Todavia, a negociação é considerada complicada pelos italianos, uma vez que Vidal é considerado peça-chave no clube alemão e terminou a temporada de 2016/17 em alta.