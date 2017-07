Internazionale oficializa contratação do meia Borja Valero, ex-Fiorentina

Google Plus

Valero usará o mesmo número da época de Fiorentina (Foto: Divulgação/FC Internazionale)

A Internazionale oficializou nesta terça-feira (12) a contratação do meio-campista espanhol Borja Valero, de 32 anos, por três temporadas. Após cinco anos na Fiorentina, o jogador desembarcou em Milão nessa segunda-feira (11), realizou exames médicos e já está treinando com o restante do elenco em Brunico, comuna italiana situada na província de Bolzano, local onde o grupo nerazzurro realiza pré-temporada. Ele escolheu usar o número 20 na camisa.

Os valores da negociação não foram revelados, mas a imprensa italiana garante que a Inter pagará € 5,5 milhões (cerca de R$ 20 milhões), além de € 1,5 milhão em bônus, à Fiorentina pelos diretos econômicos do atleta.

Desde o encerramento da última Serie A, em maio, a Inter havia demonstrado interesse em Valero. Apesar de o clube de Milão já ter o aval do empresário do jogador, Alejandro Camaro, os dirigentes da Fiorentina amarraram a negociação, solicitando um valor acima de € 7 milhões para liberar o espanhol – a oferta inicial da cúpula nerazzurra era de € 4 milhões. De acordo com os veículos da Itália, o martelo foi batido em € 5,5 milhões mais € 1,5 milhão em bônus.

Valero chega à Inter para suprir a saída do argentino Éver Banega, que retornou ao Sevilla, por cerca de € 9 milhões (R$ 33,4 milhões), após uma temporada na Itália.

Criado nas divisões de base do Real Madrid, Borja Valero começou sua trajetória no Real Madrid Castilla, em 2005, antes de ser promovido ao time principal do gigante espanhol. Em 2007, acertou com o Mallorca, onde permaneceu por uma temporada até mudar de ares. Foi comprado pelo West Bromwich em 2008, mas não obteve sucesso atuando em solo inglês.

Em 2009, voltou ao Mallorca por empréstimo de um ano. Depois, ficou uma temporada defendendo as cores do Villarreal. Em 2012, assinou com a Fiorentina, único clube onde permaneceu por mais de dois anos.

Valero virou uma referência do time italiano, e na última temporada usou a braçadeira de capitão. O jogador disputou 212 partidas pela Viola, marcou 17 gols e deu 44 assistências. Na época passada, entrou em campo 40 vezes, anotou dois tentos e distribuiu dez passes para gol.

Borja Valero é quarta contratação da Inter para a próxima temporada. Antes, o clube de Milão havia fechado com Daniele Padelli, Jens Odgaard e Milan Skriniar.