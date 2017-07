Juventus anuncia chegada do brasileiro Douglas Costa

Douglas Costa é o 13º brasileiro a vestir a camisa da Velha Senhora (Foto: Divulgação/Juventus FC)

A Juventus anunciou a contratação de Douglas Costa. O meia-atacante brasileiro desembarcou em Turim na tarde desta terça-feira (11) e fará exames médicos nesta quarta-feira (12) para assinar contrato com a Vecchia Signora. O jogador de 26 anos estava no Bayern de Munique.

De acordo com a Gazzetta dello Sport, o atleta chega inicialmente por empréstimo, em um custo de € 6 milhões aos cofres italianos, que terá obrigação de compra fixada em € 40 milhões. No total, o brasileiro custará € 46 milhões (R$ 171 milhões) para a Juventus.

Na última temporada em Munique, Douglas Costa participou de 34 partidas, sendo titular em apenas 19, e marcou sete gols. Com a saída do técnico Pep Guardiola para o Manchester City, e também com as constantes lesões, o brasileiro perdeu espaço na equipe de Carlo Ancelotti.

A Juve não deve parar de reforçar o ataque mesmo com a contratação de Douglas Costa e do tcheco Patrik Schick, que já realizou exames no JMedical. De acordo com o Sky Sport, Federico Bernardeschi, meia da Fiorentina, ainda é alvo da equipe, e o plano é adquiri-lo até o próximo domingo (16).