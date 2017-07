Douglas Costa é apresentado na Juventus: "Sempre sonhei em jogar aqui"

Jogador vestirá histórica camisa 11 (Foto: Divulgação/Juventus)

Douglas Costa é oficialmente jogador da Juventus. O meia-atacante brasileiro desembarcou em Turim na noite dessa terça-feira (11) e realizou exames médicos no JMedical nesta quarta-feira (12) para assinar contrato com a Vecchia Signora. O jogador, de 26 anos, estava no Bayern de Munique. Ele usará a camisa de número 11.

A equipe italiana chegou a um acordo com o Bayern para ter o jogador inicialmente por empréstimo até junho de 2018. De acordo com o comunicado oficial da Juventus, o empréstimo custará € 6 milhões aos cofres italianos. O contrato do brasileiro tem obrigação de compra fixada no valor de € 40 milhões, que deverão ser pagos em dois anos.

O brasileiro vestirá a camisa 11 e falou que está feliz em fazer parte da equipe. "Estou muito feliz em assinar com a Juventus e fazer parte desse grande clube. Queria agradecer o clube por todo o esforço feito em me contratar, estou muito satisfeito de fazer parte disso", disse.

Douglas Costa também comentou sobre o sonho de jogar na Vecchia Signora. "Como eu disse, é um grande clube e sempre sonhei em jogar aqui. Eu estou muito feliz e não vejo a hora de começar a treinar com meus companheiros", concluiu.

Criado nas divisões de base do Grêmio, Douglas Costa chegou ao Bayern na temporada 2015/16 após se destacar no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. No clube bávaro, recebeu muitas oportunidades com Pep Guardiola, mas não teve sequência após a saída do técnico espanhol e a chegada de Carlo Ancelotti. Douglas Costa deixa o time alemão após 77 jogos, 14 gols, 27 assistências, dois títulos de Bundesliga (2015/16 e 2016/17) e uma Copa da Alemanha (2015/16).

Douglas Costa é a primeira contratação da Juventus para 2017/18. O atacante Patrik Schick já passou pelos exames médicos, mas ainda não foi oficializado. O próximo alvo da Vecchia Signora deve ser o meia Federico Bernardeschi, da Fiorentina.