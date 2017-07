Especulado em Lazio e Napoli, 'Papu' Gómez renova com a Atalanta

Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images

Fim da novela Papu Gómez. Mesmo desejado por Lazio e Napoli, a Atalanta anunciou nesta quarta-feira (12) a renovação contratual do meia-atacante Alejandro 'Papu' Gómez por mais cinco temporadas.

A divulgação da renovação do argentino foi oficializado pelo clube de Bérgamo através de um tuíte no perfil do clube. O jogador de 29 anos assinou um vínculo até o final de 2022, ganhando dois milhões de euros a mais do que ganhava anteriormente.

Na temporada passada, Gómez foi um dos principais jogadores na excelente campanha da Atalanta, que terminou na quarta colocação na Serie A e garantiu uma vaga na Uefa Europa League.

O argentino anotou 16 gols e deu 12 assistências, e suas boas atuações renderam uma convocação para a seleção da Argentina, estreando na vitória por 6 a 0 diante de Singapura, no mês passado.

Natural de Buenos Aires, capital da Argentina, Gómez foi revelado pelo Arsenal de Sarandí, em 2005. O jogador tem passagens por San Lorenzo, Metalist, da Ucrânia, e Catania. Chegou na Atalanta em 2014, e marcou 26 gols em 94 partidas com a camisa nerazzurri.

Mercado de transferências da Atalanta

O clube de Bérgamo está fazendo muitas contratações, mas as saídas de Franck Kessié e Andrea Conti (ambos para o Milan) enfraqueceram a equipe comandada por Gian Piero Gasperini. Além destas duas importantes baixas, a Atalanta corre riscos de perder também Kurtic e Petagna.

Para ser competitiva na Serie A e realizar uma boa Uefa Europa League, a Atalanta está se reforçando bastante nesta janela. Para a defesa, foram anunciados, Michele Canini, ex-Cremonese; Timoty Castagne, ex-Genk; Akos Kecskés, ex-Újpest e José Palomino, ex-Ludogorets.

No meio de campo, os nerazzurri contrataram, Robin Gosens, ex-Heracles Almelo; Nicolas Haas, ex-Luzern; Josip Ilicic, ex-Fiorentina, e João Schimdt, ex-São Paulo. Por fim, para o ataque, as novidades são, Andreas Cornelius, ex-Copenhagen, e Luca Vido, ex-Milan.