'Inspirado em Miranda', Vitor Hugo é apresentado na Fiorentina

Vitor Hugo é o principal reforço para a zaga da Fiorentina (Foto: Divulgação/ACF Fiorentina)

Mesmo fora das próximas competições internacionais, a Fiorentina segue apostando em reforços visando a próxima temporada. Nesta quinta-feira (13), foi a vez de o clube apresentar o seu novo defensor: Vitor Hugo. O brasileiro custou € 8 milhões aos cofres da Viola, e chega com moral para brigar pela titularidade.

"Vitor Hugo é um defensor central, forte fisicamente e tecnicamente bom, como todos os brasileiros. Ele usa os dois pés, e tem uma cabeça extremamente perigosa no âmbito ofensivo. Também sabe sair jogando muito bem. Tem um sorriso enorme estampado no rosto e sei que terá facilmente a capacidade de entender a língua italiana. Levará consigo a camisa de número 31", apresentou o diretor Giancarlo Antognoni, em entrevista coletiva.

Ao pegar o microfone, Vitor Hugo demonstrou estar empolgado com a nova oportunidade. "Estou muito feliz de ter acertado com um clube com tanta história como a Fiorentina. Poderia ter acertado com o clube no ano passado, mas vivia um grande momento com o Palmeiras, e quis terminar minha passagem por lá. É uma nova etapa na minha vida, sempre sonhei em jogar na Europa, e agora Deus está me dando esta oportunidade, estou realizando um sonho. Quero aprender muito no futebol italiano, é um país que preza por um sistema defensivo muito forte, é algo cultural por aqui. Se Deus quiser, espero aprender e crescer muito por aqui", afirmou o atleta.

No ano passado, Vitor Hugo atuou 59 vezes pelo Verdão, marcando cinco gols

Campeão brasileiro pelo Palmeiras no ano passado, o zagueiro disse sobre como espera encarar o desafio de atuar na Serie A, ainda revelou ter o zagueiro Miranda, da Internazionale, como inspiração.

"O futebol italiano é muito diferente do brasileiro, mas a intensidade da Serie A me agrada. Eu me inspiro muito no Miranda, meu compatriota que atua na Internazionale, espero ir bem como ele. Atuaram muitos brasileiros aqui em Florença, como Dunga, e meu antigo companheiro Felipe Melo, que falou muito bem da cidade e dos torcedores", destacou.

Revelado pelo Santo André, clube tradicional do ABC Paulista, Vitor Hugo ganhou notoriedade em Belo Horizonte, quando atuou pelo América-MG, em 2013. No ano seguinte, acertou por empréstimo com o Palmeiras, e com bons desempenhos logo ganhou a confiança da torcida alviverde.

Em 2015, o Verdão acertou a compra em definitivo do atleta. Pela equipe de Palestra Itália, Vitor conquistou uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro, sendo neste último, um dos melhores zagueiros da competição.