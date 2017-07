Lazio encaminha acerto com brasileiro Lucas Leiva para suprir saída de Biglia

Lucas Leiva deve deixar o Liverpool após dez anos (Foto: Andrew Powell/Liverpool FC)

Depois de perder Lucas Biglia para o Milan, transferência que deve ser oficializada entre esta sexta-feira (14) e amanhã (15), a Lazio agiu rapidamente no mercado e deve anunciar em breve a contratação do volante Lucas Leiva, que pertence ao Liverpool. Segundo informações de jornais italianos, o clube romano estaria disposto a pagar cerca de £ 5 milhões (R$ 20,8 milhões) pelo volante brasileiro.

Lucas Leiva, atualmente com 30 anos, chegou ao Liverpool em 2007 como uma grande promessa brasileira e conseguiu rapidamente conquistar seu espaço nos Reds. Durante os anos, entretanto, sofreu com algumas lesões que o tiraram de ação por muitos jogos, e aos poucos foi perdendo espaço na equipe titular. Hoje, o atleta é apenas uma das opções no banco do técnico Jurgen Klopp. Com apenas mais um ano de contrato, ele pode ter a chance de mostrar seu futebol em um clube que poderá ser titular.

A Lazio, que está classificada para a fase de grupos da Uefa Europa League, tem se mexido pouco no mercado. Até agora, a agremiação da capital não anunciou nenhum reforço. O volante brasileiro pode ser o primeiro. Ainda para o meio de campo, a equipe romana sonha em contar com o futebol do croata Mario Pasalic, que pertence ao Chelsea e atuou na última temporada pelo Milan.